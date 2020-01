Zemřel Christopher Tolkien. Život zasvětil doplňováním příběhů z Pána prstenů

Světlo světa spatřila velmi smutná zpráva oznamující, že zemřel ve věku 95 let Christopher Tolkien, syn slavného otce a autora Hobita nebo Pána prstenů J.R.R. Tolkiena. Právě o dílo svého otce se Tolkien po jeho smrti staral. Za to, že některé nevydané spisy pronikly až na pulty knihkupectví můžeme poděkovat právě jemu.

Christopher již od útlého dětství poslouchal od svého otce pohádky o hobitovi Bilbu Pytlíkovi a o Dnu pytle, které v knižní podobě vydal J.R.R. Tolkien již v roce 1937 v době, kdy bylo Christopherovi pouhých třináct let. Podle nejrůznějších zpráv to byl právě Christopher, kdo vytvořil mnoho původních map virtuálního světa svého otce, Středozemě. Tyto mapy pak jeho otec vložil do své trilogie Pán prstenů v roce 1955.

Christopher Tolkien has died at the age of 95. The Tolkien Society sends its deepest condolences to Baillie, Simon, Adam, Rachel and the whole Tolkien family. pic.twitter.com/X83PTx4b7x