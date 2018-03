Zemřel Stephen Hawking, se smrtelnou nemocí bojoval do 76 let

Podle mluvčí rodiny Stephena Hawkinga, brilantního britského teoretického fyzika, který po dlouhá léta bojoval se zákeřnou nemocí, zemřel v úctyhodném věku 76 let.

Stephen Hawking byl považován za největšího žijícího vědce a fyzika na světě, nástupce Newtona a Einsteina. Byl kosmologem, astronomem, matematikem a také autorem mnoha knih, z nichž např. „Stručná historie času“ se prodala s více než 10 miliony výtisky. Jeho život se dočkal i filmového zpracování, zvaném Teorie všeho, v hlavni roli s Eddie Redmaynem.

Spolu se svým kolegou Rogerem Penroseem dokázal spojit Einsteinovu teorii relativity s kvantovou teorií, která tvrdí, že prostor a čas by měly mít počátek ve velkém třesku a konec v černých dírách. Dále prohlásil, že černé díry nejsou zcela černé, ale vyzařují záření.

"Hvězda se právě vznesla do vesmíru," napsala na Twitteru Lawrence Krauss, teoretická fyzička a kosmoložka."

Hawking trpěl ALS (amyotrofická laterální skleróza) , což je neurodegenerativní onemocnění obyčejně známé jako nemoc Lou Gehrig, která je smrtelná a na kterou se během několika let umírá. Tuto nemoc mu diagnostikovali v roce 1963, když mu bylo pouhých 21 let. Lékaři konstatovali, že mu již nezbývá mnoho let života.

Jeho nemoc je zároveň vysvětlením, proč byl paralyzovaný na svém vozíku po zbytek svého života. Byl schopen hýbat jen několika prsty, které využíval k ovládání počítačového komunikátoru, bez kterého by nedokázal ani mluvit. V ostatních aspektech života byl naprosto závislý na ostatních a na technologiích.

Věřil, že lidé mohou z dlouhodobého hlediska přežít, pokud si podmaní a kolonizují vesmír. Zároveň však varoval před genetickým inženýrstvím a hlavně umělou inteligencí. Za svůj život obdržel nespočet významných ocenění a vyznamenání. Po svém odchodu zde zanechal tři děti a tři vnoučata.