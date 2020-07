Získejte Watch Dogs 2 zdarma. Ubisoft rozdá hru všem divákům nedělní prezentace

Nebýt pandemie, patrně bychom přehlídku nejočekávanějších her od Ubisoft viděli již před měsícem v rámci zrušeného veletrhu E3 2020. Herní společnosti se však při současné situaci musely uchýlit k drobné improvizaci a své prezentace si odvysílat individuálně ve vlastním časovém okně, který byl ještě dodatečně narušen nepokoji v USA.

Ubisoft svoji prezentaci chystá pro 12. července 19:30 našeho času. Aby však strhl větší zájem a nepovídal si sám pro sebe, rozhodl se přilákat diváky kouzelným slůvkem zdarma. Kdokoliv se tak přihlásí ve vysílacím čase do svého Uplay klienta, získá do své knihovničky poslední díl Watch Dogs 2 z roku 2016, který se v nejbližší době dočká svého pokračování.

Tituly, které se již stihly v minulosti představit, by se měly připomenout novými upoutávkami a herními záběry. Očekávat můžeme především úryvek z hraní Assassin’s Creed Valhalla, který ovšem stihl vybublat na internet včera v ranních hodinách (viz výše, pokud Ubisoft nestihl video odstranit); dále bychom se měli dočkat nových záběrů z Watch Dogs Legion a Hyper Scape, městskou sci-fi střílečku s prvky battle-royale.

Z neodhalených her se neoficiálně očekává představení nového dílu The Crew, Trials Rising a Far Cry 6, který v posledních dnech byl navíc opředen zvěstmi, že hlavního záporáka ztvární Giancarlo Esposito, kterého fanoušci mohou znát jako Guse ze seriálu Breaking Bad (Perníkový táta).