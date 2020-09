Známe cenu a datum vydání Playstation 5, ukázalo se i RPG ze světa Harry Pottera

Teprve před týdnem unikly informace o chystaném menším Xboxu a cenách obou variant, a tak se Microsoft rozhodl nenechat nic víc náhodě a radši všechny informace uvedl na pravou míru. Dozvěděli jsme se o existenci o mnoho menšího, výkonnostně slabšího a plně digitálního Xbox Series S, který se v Česku při startu bude prodávat za příjemných 7 999 Kč.

Nejvíce očekávaný je ale jistojistě jeho větší bráška, jehož design a specifikace nám byly odhaleny již před pár měsíci a nyní jsme se dozvěděli i cenu startující na 13 499 Kč. Obě tyto verze mají vyjít 10. listopadu a nejspíše se rovnou dostanou do celého světa.

Na tyto informace záhy reagovalo i Sony, které naplánovalo na středu téměř hodinový showcase, kde jsme se měli dozvědět stejné informace, namísto toho se nám ale PlayStation vytasil i s několika novými trailery, včetně bombastické třešničky na dortu. Kromě prvního traileru, který byl zachycen na PC odpovídajícím PS5 specifikacím, se všechny trailery ukázaly přímo z konzole.

Na závěr prezentace jsme se dočkali i oznámení nové ceny, která je nepřekvapivě shodná s tou za Xbox Series X. All-digital verze PS5 však bude stát o 100 eur více než Xbox Series S, jelikož se ale nejedná o výkonnostně slabší verzi, chybí zde pouze přehrávač disků. Datum vydání je naplánováno na 12. listopadu pro pár vybraných států, do Česka a dalších zemí světa se však dostane až 19. listopadu.

Dočkali jsme se nových herních záběrů z Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, které nás uvedly do příběhu chystaného pokračování. Rok po skončení předchozí části s Peterem Parkerem se ocitáme v newyorském Harlemu, kde zuří válka mezi korporátem Roxxon a známým komiksovým kriminálníkem vystupujícím pod pseudonymem Tinkerer.

Následovalo oznámení Final Fantasy XVI, jež se rovnou pochlubilo exkluzivitou pro PS5 a PC. Velké pozdvižení vyvolal i dechberoucí trailer na RPG s otevřeným světem zasazené do Harry Potter universa v 19. století. Neméně působivá byla i ukázka z osmého číslovaného dílu Resident Evil s podnázvem Village. Dočkáme se také nového dílu Five Nights at Freddy’s a gameplayem se pochlubila i plošinovka Oddworld: Soulstorm, akční řežba Deathloop a velmi očekávané Demon Souls. Za zmínku stojí i nové scény z Call of Duty: Black Ops Cold War, oznámení speciální edice Devil May Cry 5 v upgradovaném kabátku s novými možnostmi hraní a vydání Fortnite na PS5 hned při datu vydání.

Mnoho fanoušků potěšila i nová funkcionalita PlayStation Plus s podnázvem Collection, jež nám umožní v rámci naprosto stejného předplatného přistoupit ke kolekci největších klasik z PS4. Balíček obsahuje například legendární God of War, Detroit: Become Human, Uncharted 4: A Thief’s End nebo The Last of Us: Remastered.

Po tomto oznámení jsme se dočkali ještě jednoho ohromného překvapení v podobě oznámení dalšího dílu God of War, nejspíše s podnázvem Ragnarök. Titul se sice ukázal jen v podobě ledového loga s ikonickou hudbou a rokem vydání stanoveným na 2021, ale to naprosto stačilo k ohromnému pozdvižení – takto zásadní titul jsme totiž takhle brzo nečekali.

Zmíníme ještě, že v první vlně prodejů bude počet konzolí nejspíše značně omezen, kdo tak nechce čekat přibližně čtvrt roku na další várku, měl by každým dnem očekávat spuštění předobjednávek.