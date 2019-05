Známe datum vydání Death Stranding, 9minutové video konečně poodkrylo příběh hry

Jedna z nejočekávanějších her letošního roku, Death Stranding, roky mystifikovala trailery, které téma hry držely hezky pod pokličkou, ale přesto svým precizním střihem, nádhernou grafikou a slibnými očekáváními dokázaly přilákat pozornost milionů hráčů. Včera si titul konečně přichystal upoutávku, která jde trochu více k věci. A přesto by hráči opět mohli citovat Sokrata: „Vím, že nic nevím,“ protože stále je většina hry opředena velkým tajemstvím.





Upoutávka skloubila kinematografické cutscény s herními pasážemi, ve kterých můžeme pozorovat chystané mechaniky, pohyb napříč otevřeným světem a nehostinnými překážkami, a v neposlední řadě soubojový systém. Vypíchnout musíme nápaditý způsob zdolávání útesů pomocí libovolně rozkládacích žebříků a záchytné lano.

Vše podtrhuje hororová atmosféra, ve které hrají roli nemrtví vojáků z první světové války, umírající zvěř a lidská embrya, sloužící jako most mezi dvěma světy. Svoji roli na zpracování jistě nesou i zvučná jména herců, jakými jsou Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Troy Baker a Guillermo del Toro.

Tématem, nebo alespoň jedním z nich, by měla být sociální izolace, kdy se města a společnost rozpadla. Sam Porter se pokouší lidstvu navrátit jeho podobu, vazby a spojit dříve rozdělené. Velkou pomocí by měli být ostatní hráči po celém světě, a téma hry by se tak mělo prolnout i do reality.

Death Stranding bylo odhaleno poprvé již před 3 lety na tehdejší E3 2016, a míru pozornosti si tedy stihl titul udržel již třetím rokem. V roli kreativního režiséra stojí herní ikona Hideo Kojima, který herní komunitě v minulosti nadělil například sérii Metal Gear Solid. Death Stranding nicméně již nevychází ve spolupráci s Konami, nýbrž pod taktovkou nové společnosti Kojima Productions.

Death Stranding vychází 8. listopadu 2019 exkluzivně pro Playstation 4.