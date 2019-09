Známe datum vydání The Last of Us Part 2. Co dalšího odkryla prezentace Sony?

Nejprve k samotné konferenci State of Play. Prezentaci zahájilo představení pár nových indie titulů. Ukázala se nám například podivná hra Humanity, jejíž hlavní náplní se zdají být davy lidí a jejich chování, a šílená dobrodružná hra Wattam, která trochu připomíná tvorbu českého studia Amanita Design. Pak nás čekal krátký náhled do novinek ze světa PSVR, ve kterém se poodhalilo několik známějších titulů, jež se konečně dočkaly svého portu ze Steam verze, ale objevilo se i pár nových kousků.

Rovnou s novým trailerem na očekávaný MediEvil Remastered vyšlo i okamžitě hratelné demo, za jehož vyzkoušení dostane váš Sir Daniel slušivou helmu do plné hry, která vychází již za měsíc. Pro fanoušky strategií přišla další dobrá zpráva, šestý díl Civilizace se v listopadu konečně podívá i na PlayStation 4 a vezme s sebou i všechny své dosavadní expanze. Očekávaný Death Stranding sice další trailer nedostal, za to ukázal krásnou limitovanou edici PS4 Pro na motivy této hry. Tato edice i hra vyjdou společně 8. listopadu.

Těsně před koncem se odhalil i obsah služby PS+ na příští měsíc. MLB The Show sice asi potěšilo pár sportovních fanoušků, nicméně ji silně zastínila druhá oznámená hra v podobě The Last of Us Remastered, která přišla právě včas na to, aby si jí hráči stihli zopakovat před vydáním druhého dílu. Navíc tahle novinka naznačila, co asi přijde dál.

Třešničkou na dortu se bezpochyby stal nový trailer na The Last of Us Part 2. Namísto záběrů z hraní, na které se můžeme těšit už za pár dní, jsme se dočkali nastínění příběhu. Joela v hlavní roli vystřídala už dospělá Ellie, která se nyní pět let po událostech prvního dílu nebude potýkat jen s nakaženými mutanty, ale i problémy uvnitř zbylých lidských frakcí.







Jedním z hlavních témat je Elliina silná zášť, která jí nyní pohání kupředu. Ukázka možná až zbytečně prozradila, že i v tomhle díle se znovu potkáme s Joelem, proč se ale jejich cesty rozdělily a jestli se Ellie dozvěděla o jeho rozhodnutí ve finálních momentech předchozího dílu zatím alespoň zůstává záhadou. Představilo se i pár nových postav, zejména z řad obyvatel útočiště v Jacksonu, kde se odehrávala i část předcházejících videí.

Naopak o antagonistickém kultu Seraphites toho tentokrát moc nepadlo. Na konci traileru se ale dozvídáme to nejdůležitější – datum vydání, které připadne již na 21. února příštího roku. V rámci toho navíc vyjde i velmi obsáhlá sběratelská edice. Kromě steelbooku se hrou obahuje Elliin batoh, detailní sošku, vinylovou desku se soundtrackem ke hře a spoustu dalšího. Díky obsáhlosti edice lze předpokládat, že počet kusů bude silně omezen.