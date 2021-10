Známe datum vydání předělávky GTA: The Trilogy. Mrkněte na první trailer

Všechny díly byly zpracovány společností Grove Street Games, která za využití Unreal Enginu dlouhé měsíce pracovala na mnohých grafických i hratelnostních vychytávkách. Zatímco většina grafických prvků byla pouze vylepšena a modernizována, systém osvětlení byl přepracován úplně. Zvýšila se i načítaná vzdálenost, nové minimapy umožňují i přidání waypointů a destinací a ovládání bylo přizpůsobeno modelu z GTA V, aby stará trilogie působila co nejmoderněji i pro nové hráče.

Kolekce GTA: The Trilogy vyjde v digitální podobě již 11. listopadu letošního roku, a to na všechny hlavní platformy – PC, PlayStation 4 a 5, Xbox One a Series a pozadu nezůstane ani Nintendo Switch. Na něm se dokonce dočkáme specifických změn, podpora dotykového displeje totiž umožní i přibližování kamery a navigaci v menu.O něco později, tedy v první polovině příštího roku, dorazí i na mobilní zařízení se systémem Android a iOS.

Cenovka za celý balíček byla stanovena na 60 dolarů, předplatitelé Xbox Game Pass pak získají GTA: San Andreas v den vydání zdarma (GTA:III bude pro změnu součástí PlayStation Now, tato služba však v ČR stále není oficiálně dostupná).