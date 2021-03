Známe HW nároky pro Diablo II Ressurected. Jak se na nich podepsalo 20 let?

Původní Diablo II z roku 2000 vyžaduje (dodnes) po hráčích „pouze“ počítač s 1 nebo 2 GB RAM (podle verze Windows), 1 GHz procesorem a grafickou kartou s DirectX a podporou 800x600 rozlišení. Na disku přitom zabere necelé 2 GB prostoru a v případě fyzické kopie se musely v diskové jednotce vystřídat tehdejší čtyři CD.

Jeho vytuněná verze si však ještě v letošním roce vezme o trochu více. Na rozdíl od nevylepšené edice si Diablo II Ressurected zahrajeme už jen na Windows 10 (původní díl je stále dostupný i na Windows 7 a vyšší) a minimální požadavky uvádějí 8 GB RAM a přibližně 30 GB na disku.

Minimální hardwarové požadavky doporučují grafickou kartu GeForce GTX 660 či její AMD ekvivalent, procesor pak alespoň Intel Core i3-3250. Ani doporučené požadavky nás naštěstí nezdvihnou ze židle, pro plynulý chod v 1080p si hra vyžádá alespoň grafickou kartu GTX 1060, procesor Intel Core i5-9600K a 16 GB RAM.

Zajímavou novinkou je ale hlavně přidání podpory pro módy. Žádné další informace sice zatím Blizzard nesdělil, např. na kterých z ohromného zástupu platforem budou módy také k dispozici, ale vzhledem k nemalé kreativitě fanoušků pekelné série se určitě bude na co těšit. Nezapomeňte, že hra vyjde ještě letos na PC, PS4 a PS5, Xbox One a Series X/S a Nintendo Switch, již nyní je však možné se zaregistrovat do technické alfy, nebo hru koupit v předprodeji za 40 eur.