Zvítězí kachna nebo smrtonosný robot? Mutant Year Zero: Road to Eden odpoví

Přijde takhle skupinka vousatých slečen vedená nájemnou vražedkyní a zlodějkou do baru, kde potkají odbojáře proti mimozemské invazi a přeživšího apokalypsy. Víte, jak to chodí... slovo dá slovo, sklenička skleničku, a než se nadějete, všichni se po noci stimulované gumovými medvídky probudí u slečen doma. Ráno se pokojně rozejdou a o devět měsíců později se vousaté nájemné vražedkyni narodí Mutant Year Zero a vousaté zlodějce Road to Eden. Jelikož se děti mají rády, dají se o mnoho let později dohromady, a vznikne Mutant Year Zero: Road to Eden.

Tento příběh není bohužel není pravdivý, ale rozhodně zní poutavěji než ten pravý o vývojáři, který si chtěl splnit svůj dětský sen o vytvoření hry založené na švédské deskovce Mutant.

The Bearded Ladies je studio založené snílkem Davidem Skarem, který v minulosti pracoval např. na Hitman (2016), a Lee Varleyem spolu s Ulf Anderssonem, kteří spoluzaložili Overkill Software (Payday série). Mutant Year Zero: Road to Eden je titul inspirovaný zvláštní dvojicí XCOM a Fallout.

Co se inspirací týče: civilizace ve světě této hry skončila, respektive byla ochucena několika hlávkami nukleárních hlavic. Přeživší (v různých stupních mutace) se sdružují v místě zvaném Archa, kde se pod vedením osoby zvané Stařec snaží vybudovat fungující společenství. Za cílem udržení této společnosti vysílají ven, do takzvané Zóny, lovce, kteří přináší potravu a jiné zásoby. Tolik k inspiraci Falloutem.

Zóna si ale také vytvořila svá společenství, která se vyznačují tím, že kromě vaší krve na svém noži s vámi nechtějí mít nic společného. Mnohdy se tak dostanete do bitvy, jež opustí model volného pohybu a nahradí jej tahovým. Dohromady tříčlenná skupinka lovců musí využít svých dvou akčních bodů k překonání dvou akčních bodů oponentů a vyjít jako vítězové. Tolik k inspiraci v XCOM.

Přiložené půl hodinové video představuje průzkum, boj, ale i úpravu výbavy a schopností členů výpravy. Ukazuje i, jak se lze na každý souboj připravit užíváním stealth mechanik, a jak lze využít znalosti z předchozích misí.

Za shlédnutí ale stojí především proto, že uvidíte kachnu s křídly můry střílet z laserové odstřelovací pušky na obrovského vražedného robota. Pokud vás autoři nepřesvědčí tímto, pak už ničím.

Titul má vyjít ještě tento rok na PC, Xbox One a PlayStation 4.