Soutěžte s námi o chytré vytápění Danfoss Ally, výhru zasíláme před Vánocemi

Pod stromečkem se nám v posledních letech rozjel takový nešvar, kdy mnozí volí cestu dárků ve formě dárkových poukazů či přímo obálek s korunkami. Buďte letos originálnější a darujte peníze z opačné stránky, ušetřete sobě i někomu jinému až 30 % výdajů za energie spojené s vytápěním.

Systémy chytrého vytápění Danfoss Ally se totiž umí přizpůsobit vašemu pracovnímu i spánkovému režimu, aby v danou denní dobu vytápěli méně či dokonce vůbec. Ruku na srdce, také jistě zapomínáte vypnout topení, když odcházíte do práce. Když už více třetinu dne trávíme mimo domov, přenechte starosti o vytápění umělé inteligenci, která už se o tyto skulinky postará za vás. Přes Ally aplikaci si v mobilu jednoduše nastavíte režim teplot a vytápění pro každou místnost zvlášť a systém to pak za Vás bude hlídat. Je to velmi pohodlné a navíc i úsporné.

Chytré bezdrátové radiátorové hlavice seženete dnes v každém větším obchodu s elektronikou, jmenovitě například na CZC, Datart či Mironet, viz oficiální nabídka prodejců. Ve dnech mezi 7. prosince až 13. prosince však můžete pokusit štěstí, soutěžíme totiž o jeden startovní set Danfoss Ally, který je kompatibilní s 95 % všech radiátorů. Stačí zodpovědět dva jednoduché dotazy.

Případnou nápovědu naleznete na oficiálních stránkách.

Startovní set Danfoss Ally obsahuje jednu termostatickou hlavici Danfoss Ally společně s bezdrátovou řídící jednotkou Danfoss Ally Gateway, která se stará o komunikaci napříč všemi zařízeními z rodiny chytrého vytápění Danfoss. Kdykoliv tak můžete svoji sadu doplnit o další hlavice a spárovat je se svým stávajícím systémem.