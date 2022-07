10 zajímavostí o Minecraftu: Zamachrujte před svými dětmi

Tvůrce Minecraftu - Notch aka Markus Persson - vytvořil první verzi Minecraftu během pouhých šesti dnů. Hra měla primárně jen dva typy bloků: trávu a dlažební kostky. Hráči mohli těžit nebo umisťovat kterýkoli z těchto bloků, a také si mohli přivolat nehratelnou postavu, která jen pobíhala kolem. V té době se hra jmenovala „Cave Game" místo ikonického názvu Minecraft. Notch hru původně vydal na fóru TIGSource v květnu 2009 jako nezávislý vývojář. Po vyslechnutí zpětné vazby od uživatelů se Notch rozhodl hru aktualizovat.

Někteří hráči Minecraftu mají na svých účtech něco velmi jedinečného. Může to být například jejich jméno nebo pláště. billyK_ je jedním z takových hráčů - dlouhou dobu žádal Mojang, aby do hry přidal želvy. Jeho přání nakonec bylo vyslyšeno a želvy byly přidány do aktualizace 1.13 aquatic. Je tu ale ještě jeden hráč, který má unikátní skin, jejž nelze nijak získat.

Pokročilí hráči jistě budou vědět o DeadMau5. Dead Mouse je populární DJ a producent elektronického a progresivního housu a byl velkým fanouškem Minecraftu. Tvůrce Minecraftu - Notch - byl zase velkým fanouškem jeho tvorby, a tak pro něho vytvořil speciální skin myších uší a jeho nickname se tak zobrazuje o něco výše než u ostatních hráčů.

zdroj

3. Minecraft a jeho první NPC postavy

Každý Minecraftový svět má své vesničany, což jsou nehratelné postavy, které se spawnují ve vesnicích a mají své vlastní povolání. Hráči s nimi mohou obchodovat, nebylo tomu tak však odjakživa. V raných verzích bylo jen málo nehratelných postav a měly opravdu zvláštní vizuály - celkem byly čtyři: Beast Boy, Steve, Black Steve a Rana.

Tyto postavy byly přidány v indexu verze 0.31, nicméně v další aktualizaci byly opět odstraněny. Dodnes nikdo neví, proč byly přidány a proč byly odstraněny - na to může odpovědět pouze Mojang.

zdroj

4. Herobrine