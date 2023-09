12 nejmenších aut na světě, pro které je městská džungle jako stvořená

12. Corbin Sparrow (Myers Motors NmG)

Délka: 2,438 m

Šířka: 1,448 m

Motor: elektrický

Rok výroby: 1999–2003, znovu od 2005 jako model Myers Motors NmG

Země výroby: USA

Cena: novější verze 25 000 dolarů

Rychlost: max. 112 km/h (70 mph)

Zajímavost: NmG znamená „No more Gas“ neboli přeloženo do češtiny „už žádný benzín“.

Corbin Sparrow je na první pohled originální jednomístné elektrické auto se třemi koly, které bylo uvedeno na trh v roce 1999. Vůz s charakteristickým designem ve tvaru kapky byl poháněn elektrickým motorem s olověnými akumulátory, jehož dojezd činil přibližně 30–60 mil (48–96 km) na jedno nabití v závislosti na podmínkách a stylu jízdy. Jednalo se o jeden z prvních elektromobilů na trhu.

Elektromobil Corbin Sparrow původně vyráběla společnost Corbin Motors až do roku 2003, kdy licenční práva zakoupila společnost Myers Motors. Vozidlo se začalo opět prodávat o 2 roky později pod novým jménem „Myers NmG“. Firma provedla na voze řadu technologických aktualizací, například začala používat modernější lithiové baterie. Původní modely byly vybaveny regenerativním brzděním a systémy pro monitorování stavu baterie. Pro nabíjení se používala standardní 110V zásuvka.

11. Meyra 200

Délka: 2,35 m

Šířka: neznámá

Motor: dvoudobý motor, objem 197 ccm

Rok výroby: 1956–1959

Země výroby: Německo

Cena: 2200 marek

Rychlost: max. 70 km/h

Zajímavost: Model Meyra 200-2 byl určen i pro postižené řidiče.

Malá (post)válečná tříkolka s pohonem zadních kol, která byla představena v roce 1952. Dokonalý jednodveřový rodinný vůz, který uvezl 2 dospělé a 2 děti. Na zadní sedadlo se bylo možné dostat bočními dveřmi na straně spolujezdce. Motor byl situovaný před zadní nápravou, jednalo se o zážehový vzduchem chlazený jednoválec bez přeplňování s výkonem 7,4 kW.

Německý výrobce představil na průmyslovém veletrhu v Hannoveru v roce 1955 vylepšený model „Meyra 200-2“ s novou aerodynamicky tvarovanou karosérií. Zatímco Meyra 200 byla z překližky a potažena umělou kůží, přepracovaná verze Meyra 200-2 byla z „moderního“ plastu. Přestože vůz přitahoval velkou pozornost, neprodával se tak dobře, jak se očekávalo, a jeho výroba byla v roce 1956 ukončena. Celkově bylo vyrobeno asi 50 exemplářů typu 200 a asi 500 kusů typu 200-2.

10. Renault Twizy

Délka: 2,34 m

Šířka: 1,24 m

Motor: elektrický

Rok výroby: od 2012

Země výroby: Španělsko (pro Renault)

Cena: základní model začíná kolem 7 000 eur (v ČR ojeté cca 150 000 Kč)

Rychlost: max. 80 km/h

Zajímavost: Díky své kompaktnosti je ideální pro úzké evropské ulice.

Renault Twizy je elektrický mikromobil uvedený na trh v roce 2012, který disponuje dvěma sedadly – jedním vpředu pro řidiče a druhým vzadu pro spolujezdce. Lithium-iontová baterie o kapacitě 6,1 kWh se nabíjí přibližně 3,5 hodiny standardně ze 220V zásuvky. Toto malé vozítko s turistickým designem a netypicky tvarovanou karoserií ujede na jedno nabití až 100 kilometrů. Jeho celková hmotnost je 450 kg. Ve výbavě najdete regenerativní brzdění a moderní monitorovací systémy výkonu baterie.

9. Sebring Vanguard Citicar

Délka: 2,29 m

Šířka: 1,4 m

Motor: elektrický

Rok výroby: 1974–1977

Země výroby: USA

Cena: původně okolo 4 400 dolarů

Rychlost: omezena na max. 38 mph (61 km/h)

Zajímavost: Bylo prodáno více než 4 400 kusů.

Sebring Vanguard Citicar byl jeden z prvních sériově vyráběných elektromobilů v USA, jehož produkce probíhala v letech 1974 až 1977. Jeho krabicová karoserie skrývala elektrický motor napájený olověnými akumulátory, což mu umožňovalo jet rychlostí až 61 km/h. Dojezd měl přibližně 40 mil (64 km) na jedno nabití. Vznik drobného automobilu je spojen s ropnou krizí v 70. letech. V roce 1979 bylo vylepšeno a až do roku 1982 se prodávalo pod názvem Comuta-Car.

8. Scootacar MK1

Délka: 2,286 m

Šířka: 1,422 m

Motor: dvoudobý motor Villiers o objemu 197 ccm nebo 324 ccm

Rok výroby: 1957–1964

Země výroby: Velká Británie

Cena: v době uvedení na trh několik set liber

Rychlost: max. 50 mph (80 km/h) u modelu s větším motorem

Zajímavost: Prodalo se přes 1000 exemplářů.

Scootacar byl britský mikroautomobil, který vymyslela společnost The Hunslet Engine Company jako alternativu motocyklu pro každodenní dojíždění. Cílem designérů bylo vytvořit vozidlo, které by se dalo zaparkovat čelem k obrubníku a bylo by dostatečně úzké na to, aby se dalo zaparkovat mezi dva tradiční automobily. Vzniklo vozidlo připomínající obrácenou kapku vody, jež se vyrábělo ve třech variantách (Mk I, Mk II a Mk III). Dalo se vybrat dokonce i ze dvou možností konfigurace sedadel (1+1 nebo 2 vedle sebe).

7. Iso Isetta

Délka: 2,29 m

Šířka: 1,37 m

Motor: původní verze dvoudobý motor o objemu 236 ccm, BMW verze jednoválcový čtyřdobý motor o objemu 247 ccm

Rok výroby: 1953–1962

Země výroby: Itálie

Cena: několik tisíc marek

Rychlost: max. 85 km/h (53 mph)

Zajímavost: Pro případ nehody byl přidán střešní výlez, aby bylo možné z vozidla rychle uniknout.

Isetta je ikonický mikroautomobil navržený italskou firmou Iso v 50. letech, pro něhož jsou charakteristické přední dveře otevírající se jako u ledničky. Kromě Itálie byla Isetta vyráběna pod licencí v několika dalších zemích. Nejznámější z nich je německá verze od BMW, jež se prodalo více než 160 000 kusů. Model byl v obměněné verzi dostupný rovněž ve Španělsku, Francii a Brazílii. Isetta se stala kultovním symbolem inovace a poválečné obnovy v Evropě.

6. Pasquali Riscio

Délka: 2,19 m

Šířka: 1,15 m

Motor: elektrický, 4 olověné gelové baterie (každá 6 V)

Rok výroby: 1990–1999

Země výroby: Itálie

Cena: neznámá

Rychlost: max. rychlost 40 km/h

Zajímavost: Byl vybaven bateriemi a motorem, které byly pro svou dobu velmi pokrokové.

Pasquali Riscio je malé italské elektrické vozítko na třech kolech, které bylo pojmenováno italským slovem pro indický dopravní prostředek „rikša“. Jedná se o plně elektrické mikroauto s dojezdem kolem 50 km na jedno nabití. Elektromobil Riscio byl určen především pro italský trh a dodával se ve dvou variantách – jednomístné a dvoumístné. Ve Florencii je možné Pasquali Riscio řídit bez řidičského průkazu.

5. Bamby

Délka: 2,13 m

Šířka: neznámá

Motor: jednoválcový čtyřdobý motor Minarelli, 49 ccm

Rok výroby: 1984

Země výroby: Velká Británie

Cena: v době uvedení na trh 1 387 liber (cca 39 000 Kč)

Rychlost: max. 32 km/h (20 mph)

Zajímavost: Díky tříkolové konstrukci byl považován za motocykl, takže majitelé zaplatili méně na daních a pojištění.

Bamby byl tříkolový mikroautomobil společnosti Bamby Cars, která jej vyráběla ve Velké Británii v 80. letech 20. století. Design vozidla připomínal starší evropské mikroautomobily, měl jej na svědomí Alan Evans. Vůz měj jedny boční dveře otevírající se směrem ven, jedno kolo vepředu a dvě vzadu. I když byl velmi malý, dokázaly se do něj vejít až dvě osoby a ještě byl vzadu prostor na menší náklad. Jako u podobných automobilů této velikosti, Bamby neměl zpátečku. Vyrobilo se ho sice jen 50 kusů, i tak si však našel řadu fanoušků.

4. Casalini Sulky

Délka: 1,87 m

Šířka: 1,16 m

Motor: dvoudobý jednoválec Minarelli, 49 ccm

Rok výroby: od 1971

Země výroby: Itálie

Cena: ojeté cca 2 900 euro (70 000 Kč)

Rychlost: omezena na 45 km/h

Zajímavost: Je to jedno z nejstarších „mikroaut“ v Evropě.

Italská firma Casalini, která byla založena v roce 1939, vyráběla motocykly a skútry. Roku 1971 přišla na trh s netradičním mikrovozem. Casalini Sulky je mopedauto se třemi koly, které pojme dva cestující. Kvůli omezenému výkonu motoru (cca 4 kW) bylo vozidlo podle evropských předpisů považováno za moped. V některých zemích ho bylo možné řídit dokonce bez řidičského průkazu, takže si rychle našlo oblibu u mladých řidičů. Mnoho novějších modelů Casalini Sulky je vybaveno pokročilými funkcemi, jako jsou centrální zamykání, elektrická okna nebo klimatizace.

3. Brütsch Mopetta

Délka: 1,765 m

Šířka: 0,91 m

Motor: jednoválcový dvoutaktní motor, 49 ccm

Rok výroby: 1956–1958

Země výroby: Německo

Cena: tehdy 200 liber (cca 5 700 Kč)

Rychlost: max. 35 km/h (22 mph)

Zajímavost: Bylo vyrobeno pouze 14 kusů.

Brütsch Mopetta je vzácný mikroautomobil se třemi koly, dílo německého inženýra Egona Brütsche z 50. let 20. století. Tento minivůz ve tvaru vajíčka s otevřenou karosérií pro jednu osobu byl původně vyroben pouze pro výstavní účely na mezinárodní výstavu kol a motocyklů. Zde sklidil nebývalý ohlas, takže se vyrobilo ještě dalších 13 tříkolek se skládací střechou, což dělá z Mopetty vysoce ceněný sběratelský kousek.

2. Peel Trident

Délka: 1,83 m

Šířka: 1,04 m

Motor: dvoutaktní motor, 49 ccm

Rok výroby: 1965–1966, reinkarnace od 2010

Země výroby: ostrov Man (nachází se v Irském moři mezi Anglií, Skotskem, Irskem a Walesem)

Cena: tehdy 190 liber, nyní cena začíná kolem 16 000 eur

Rychlost: max. 61 km/h (38 mph)

Zajímavost: Je často spojován s britským televizním pořadem „Top Gear“, kde byl prezentován jako jeden z nejzajímavějších automobilů v historii.

Miniauto Peel Trident je slavné díky svému futuristickému designu, který vypadá jako ze sci-fi filmu. Kompaktní auto s průhlednou plastovou střechou ve tvaru bubliny vyráběla společnost Peel Engineering Company na ostrově Man. Je považováno za jeden z nejmenších sériově vyráběných automobilů. První verzi poháněl dvoutaktní motor se spotřebou 2,8 litru na 100 km. Nový vylepšený model byl obdařen elektrickým pohonem.

1. Peel P50

Délka: 1,34 m

Šířka: 0,99 m

Motor: dvoutaktní motor 50 ccm, nová verze elektromotor

Rok výroby: 1962–1965, obnovení výroby od 2010

Země výroby: ostrov Man (nachází se v Irském moři mezi Anglií, Skotskem, Irskem a Walesem)

Cena: původní cena neznámá, nový model začíná kolem 15 000 liber

Rychlost: max. 65 km/h

Zajímavost: Při představení s ním zaměstnanci společnosti vyjeli na vyhlídkovou věž Blackpool Tower.

Peel P50 je nejmenší sériově vyráběné auto na světě, jež se vyrábělo v letech 1962 až 1965 na ostrově Man pod taktovkou automobilky Peel Engineering Company. Je to takový nákupní vozík s vlastním pohonem pro jednu osobu. Mikrovůz Peel P50 má jedny boční dveře s panty umístěnými u zadní stěny, jedno přední světlo a váží zhruba 50 kilogramů. Jelikož nemá zpátečku, pro otočení se muselo vystoupit a pomocí madla posunout.

Ačkoliv bylo vyrobeno jen 47 exemplářů, vozítko Peel P50 se stalo hvězdou v britském motoristickém pořadu Top Gear, kde s ním Jeremy Clarkson jezdil po budově BBC. Původní koncept „mikroauta“ se stal tak populární, že byl od roku 2010 znovu uveden na trh. Prvotní verze disponovala motorem DKW 49 ccm s výkonem 4,2 koně, spotřeba byla 2,8 litru na 100 km. Současná verze P50 nabízí benzínový čtyřválec s výkonem 3,35 koně nebo 2,3kW elektromotor (výkon 3,1 koně). Maximální rychlost nové verze je sice jen 45 km/h, ale už aspoň umí couvat.