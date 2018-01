150 palců s 4k rozlišením na zdi s HDR: LG představilo nový 4K UHD projektor

Design a rozměry, hodící se i do menších prostor, nejsou jedinou předností nejnovějšího projektoru z produkce společnosti LG. Model HU80KA dosahuje světelnosti 2500 lumenů a podporuje HDR technologii o 4k rozlišení, které si můžete promítnout na zeď až o velikosti 150 palců, tedy bezmála úhlopříčku 4 metry. Součástí je i dvojice 7W reproduktorů. Komu by toto zvukové vybavení nestačilo, může projektor připojit do vlastní audio soupravy, a to přes HDMI nebo Bluetooth.

Projektor je dále vybaven například USB portem a ethernetovým portem. Operační systém webOS 3.5 slibuje možnost bezproblémového přístupu ke službám jako Netflix, YouTube a další. Projektor může jeho majitel buďto postavit na zem, nebo opatrně zavěsit ke stropu či na zeď.

„LG 4K UHD projektor povede ke změně způsobu, jakým spotřebitelé sledují obsah ve 4K,“ uvedl ještě před veletrhem Chang Ik-hwan ze společnosti LG

Projektor HU80KA představila LG na letošní Consumer Electronics Show v Las Vegas (jež se konala mezi 9. – 12. lednem) spolu s dalšími produkty, jako jsou nové smartphony, 77-palcová OLED televize W8 nebo lednice InstaView ThinQ s umělou inteligencí. Cenu projektoru zatím společnost LG veřejnosti neprozradila.