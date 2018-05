5 nejlepších her na mobilní telefon, které si musíte nainstalovat

#5 PUBG Mobile

PUBG Mobile je populární hra, která si své fanoušky získala jak na PC, tak nyní i na mobilních telefonech. Co je na ní tak super? Prostě všechno!

V této hře hrajete všichni proti všem, a kdo zůstane poslední, ten vyhrává. Začínáte tak, že se ocitnete na herním ostrově o velikosti 8 x 8 km s dalšími 100 hráči. Musíte si najít zbraně a vybavení, a pak postupně likvidovat své soupeře. Postupem hry své zbraně vylepšujete a získávat nové zkušenosti. Výhodou hry je, že si můžete vybrat ze 3 různých herních režimů: sólo, dva hráči nebo týmová hra, kde si vyberete ještě 3 spoluhráče a hrajete spolu proti ostatním skupinám. To tak dělá hru ještě zajímavější a nikdy vás nepřestane nudit!

#4 Helix Jump

Máte rádi návykové hry, které si vás omotají kolem prstu a vy nemůžete přestat hrát? Tak přesně tohle dokáže Helix Jump. Patří mezi nekonečné hry, kdy je vaším cílem dostat dolu herní kuličku. Ta padá pořád směrem dolů a vy hýbete herními patry tak, aby je postupně rozbíjela. Ovšem pozor, kulička se nesmí dotknout červených míst, jinak hra končí a vy musíte začít znovu.

Hra se stává každým levelem náročnější, a proto to budete chtít zkoušet pořád dokola, dokud tu kuličku nedostanete na konec. Co nám při hře lezlo trochu na nervy, jsou vyskakující reklamy, u kterých musíte počkat až se přehrají. Ovšem to se dá u free hry čekat. Na její návykovosti to nic nemění.

#3 Clash Royal

Určitě znáte populární hry od společnosti Supercell, jejich poslední hrou je Clash Royale. Hra se odehrává online v bojové aréně a vaším úkolem je vyhrát nad protivníkem. Cílem je vymyslet taktiku, jak zachráníte své tři věže a zároveň, jak svými jednotkami zničíte věže soupeře. Hra je velmi rychlá a svižná, na zničení věží máte 3 minuty, ovšem pokud je to nerozhodně, čas se může o minutu navýšit. Vyhrává ten, kdo zničí ve stanoveném čase více věží svému soupeři.

Určitě si teď říkáte, že to vůbec nezní složitě, opak je ale pravdou. Tato hra je o vašem správném postupu. Jednotky totiž nemůžete vypustit na protivníka všechny, ale jednu po druhé. Mají totiž různé vlastnosti, a tak si musíte rozmyslet, s kým budete hrát. Každou výhrou získáváte cenné trofeje, za které se pak ve hře můžete vylepšovat, získávat odměny a být lepší a lepší.

#2 Tetrun: Parkour Mania

Jak již název napovídá v této hře budete muset běhat a skákat, je to tak skvělá hra na trénování rychlých reakcí a pohotových manévrů. A co je vaším úkolem? Ve hře pohybujete panáčkem, který běhá dokola a kolem něj padají kostky. Těm kostkám se musíte vyhýbat, přeskakovat je a dostat tak panáčka co nejvýše na vytvořenou věž.

V průběhu hry se vám nabízejí různé bonusy a hra se každou úrovní stává složitější a těžší. Na hře oceňujeme povedenou grafiku, skvělé ovládání a plynulé pohyby panáčka. Opět je to velmi návykové a budete se snažit doskákat po kostkách co možná nejdále.

#1 Pokémon Go

Asi není nikdo, kdy by tuto hru neznal. Její boom byl před dvěma lety, kdy jí hráli na mobilním telefonu snad všichni. Od té doby hra dostala několik aktualizací, a tak je pořád zajímavější a stále stejně návyková.

Vaším cílem je co nejvíce chodit a objevovat tak herní mapu, na které jsou ukrytí pokémoni. Nalezeného pokémona musíte, co nejrychleji chytit, aby vám neutekl. Sice to zní jednoduše, ale bude to chtít trochu tréninku, než se vám ho povede správným hodem chytit. Sbíráním těchto zvířátek si postupně rozšiřujete svou sbírku a můžete ulovit i velmi zajímavé kousky, jako je Charizard, Blastoise, Venusaur, nebo dokonce legendární Pikachu. Na internetu dnes již naleznete nepřeberné množství videí, různých rad a typů, jak získat co nejvíce pokémonů.

