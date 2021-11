5 nejlepších her na PlayStation 5, které zabaví každého člena rodiny

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Proleťte se ulicemi New Yorku s Pavoučím Mužem – tentokrát ne v roli Petera Parkera, ale očima Peterova přítele Milese Moralese z alternativní verze univerza Ultimate Marvel. K záchraně rodného města a zničení hlavního záporáka vám pomohou pavučiny, akrobatické kousky, ale i kamufláž nebo bioelektrické útoky.

Hra se pyšní dokonalou grafikou, českými titulky a opravdu propracovaným příběhem. Zaručená zábava pro dospělé i teenagery.

Doporučený věk: od 16 let

Ghost of Tsushima: Director’s Cut

Přes samurajský morální kodex bušidó nejede vlak – ovšem pouze v případě, že váš lid a domov neohrožují nájezdy brutálních Mongolů. Mír a svoboda japonského ostrova Tsushima je v rukou hlavního hrdiny a samuraje Jina Sakaie.

Propracovaný příběh se odvíjí dle vašich rozhodnutí. Zavede vás na skryté části ostrova, kde odhalíte desítky nových lokací a interakcí. Radost z hradní podpoří i úžasné efekty a kvalitní grafika. Kvůli krvavým situacím hru před očima dětí raději skryjte.

Doporučený věk: od 18 let

It Takes Two

Tohle je přesně ta hra na PS5, kterou si s rodinou zahrajete v neděli odpoledne. Musíte být na ni dva –⁠ bez parťáka se daleko nedostanete. A přesně o tom je děj It Takes Two –⁠ manželské dvojici Cody a May už to ve vztahu neklape. Tajemné kouzlo je proměnilo v panenky a nachystalo jim mnoho překážek, které musí společně překonat. Ovšem pouze v případě, že budou kooperovat.

Těšte se na neuvěřitelně zpracované herní detaily, desítky logických hádanek a dalších nástrah, které si tvůrci připravili.