5 Nejočekávanějších her pro srpen 2019: Které omrknout a na jaké si dát pozor?

Vybrali jsme pro vás pětici her, které se tento měsíc objeví na pultech obchodů a digitálních distribučních platforem. Hardwarové požadavky najdete uvedené u těch titulů, které už se nimi stihly pochlubit. Nezapomeňte hlasovat v závěru článku pro titul, od kterého máte nejvyšší očekávání.

Age of Wonders: Planetfall

Vychází 6. srpna 2019 | Windows PC; Playstation 4, Xbox One

Série Age of Wonders byla vždy středověkým zástupcem žánru Fantasy. Snad ku příležitosti přesně 20 let od vydání prvního dílu se však letos rozhodla odvrátit zrak od mečů a draků, a vydat se ke hvězdám. Začátkem srpna se vrátila již s pátým dílem, který si konečně potykal s prvky Science Fiction, aby tak nyní mohla značka šlapat na paty i například X-Comu či Civilizaci.

Můžete se těšit na daleko více, než jen laserové pušky a vesmírné lodě. Age of Wonders se chopilo vědeckofantastických možností v plné parádě, a zahrajete si tak za různorodé frakce. Najdete zde amazonky jezdící na dinosaurech, hmyzácké humanoidy, stvůry spjaté s technologií víc než zdrávo, vesmírné trpaslíky, fialové politiky a klasické terrany vyzbrojené high-tech zbraněmi.

Hardwarové požadavky Age of Wonders: Planetfall:

Minimální Doporučené OS Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5 (Gen 3) nebo AMD FX série Intel Core i5 (Gen. 6/7) nebo AMD Ryzen 5 RAM 6 GB RAM 8 GB RAM GPU NVIDIA GTX 650 Ti nebo AMD Radeon HD 7770 NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB nebo AMD RX 570 4 GB HDD 20 GB volného místa 20 GB volného místa

Remnant: From the Ashes

Vychází 20. srpna 2019 | Windows PC; Playstation 4, Xbox One

Žánr souls-like už je napěchován nejrůznějšími fantasy RPG, ale jen málokteré tuto formuli rozšířilo i do dalších subžánrů. Mohou fungovat v kombinaci se střílečkou? Remnant: From the Ashes je o tom přesvědčen. Titul nás uvrhne do postapokalyptické budoucnosti, ve které svět napadly prastaré bytosti z jiné dimenze. Patříme mezi poslední přeživší a musíme se probojovat nesčetnými hordami démonů k znovuvybudování civilizace.

Zkombinovat soulslike žánr se střelbou už se pokusil onehdá Immortal: Unchained, žel neuspěl. Mechaniky působily křečovitě a celkově ze hry číšil nízký rozpočet. V případě Remnant: From The Ashes to však vypadá, že by se napodruhé této kombinaci mohlo zadařit, přepínání mezi bojem na blízko se střelbou má působit dynamicky a přirozeně. Tak uvidíme.

Hardwarové požadavky Remnant: From the Ashes:

Minimální Doporučené OS Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-4690 nebo AMD FX-8320 Intel Core i7-3930K nebo AMD Ryzen 5 1600 RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU NVIDIA GTX 660 nebo AMD Radeon R7 370 NVIDIA GeForce GTX 970 nebo AMD RX 480 4 GB

Control

Vychází 27. srpna 2019 | Windows PC; Playstation 4, Xbox One

Zapomeňte na jakékoliv zákony fyziky, jinak vám z Control praskne cévka. V této hře se stanete hrdinkou ve světě, kde nic nemusí být tak, jak se zdá. Budete ohýbat realitu k obrazu svému, protože vy jste tu pánem; střílet popelnicemi, protože zbraně jsou nuda; poletovat prostorem, protože gravitace je pro sraby.

Už jen z popisu je jasné, že si titul bude silně zakládat na nakrmení našich očí vizuálními slastmi. Studio Remedy Entertainment nás dokázalo graficky uchvátit již svým předešlým počinem Quantum Break, který si podobným způsobem pohrával s časoprostorem. Jeho přijetí však bylo vlažné, a to navíc v době, kdy titul mohla držet nad vodou tehdy nadprůměrná vizuální stránka. Zabere to podruhé, nebo si na Control za pár měsíců už ani nevzpomeneme?

Hardwarové požadavky Control:

Minimální Doporučené OS Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-4690 nebo AMD FX-4350 Intel Core i5-7600K nebo AMD Ryzen 5 1600X RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU NVIDIA GTX 780 nebo AMD Radeon R9 280X NVIDIA GeForce GTX 1060 nebo AMD RX 580 4 GB HDD 55 GB volného místa 55 GB volného místa

Ancestors: The Humankind Odyssey

Vychází 27. srpna 2019 | Windows PC; Playstation 4, Xbox One

Pokud jste byli někdy fascinování konceptem prozkoumávání vzpomínek našich předků v sérii Assassin’s Creed, pak vězte, že s ní měl tehdejší kreativní režisér daleko větší plány. Vedení Ubisoftu se však rozhodlo se sérií vydat jiným směrem, a tak byl Patríce Désilets po svém odrežírování Assassin’s Creed: Brotherhood odejit.

Svého snu se však nevzdal, založil v roce 2014 nové vývojářské studio Panache Digital Games, kde dlouhé roky pracovali na Ancestors: The Humankind Odyssey. Hra vás zavede až na samotný počátek lidstva. Vžijte se do role primátů a přežijte v nehostinné Africe v dobách, kdy po této Zemi ještě nekráčel člověk vzpřímený.

O přežití lidské rasy rozhodne vaše schopnost se adaptovat na okolní prostředí, objevování jedlé či jedovaté potravy, starání se o vlastní potomstvo, obsazování území a zdokonalování se v užívání předmětů. Naši předci to dokázali, abychom dnes mohli hrát takovéto hry. Dokážete to také?

Hardwarové požadavky Ancestors: The Humankind Odyssey:

Minimální Doporučené OS Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i3-560 nebo AMD Phenom II X4 805 Intel Core i5-4670K nebo AMD FX-8370 RAM 4 GB RAM 8 GB RAM GPU NVIDIA GTX 750 nebo AMD Radeon R7 360X NVIDIA GeForce GTX 1060 nebo AMD RX 580 8 GB HDD 40 GB volného místa 40 GB volného místa

World of Warcraft Classic

Vychází 27. srpna 2019 | Windows PC

Myslíte si, že chcete, ale nechcete… Tak zněla v roce 2016 slova Blizzardu na otázku z publiku, zda plánují návrat k původní iteraci World of Warcraft z roku 2004. Netrvalo dlouho, aby společnost svůj fórek zapřela, přehodnotila své stanovisko a rozhodla se oficiálně oznámit World of Warcraft: Classic.

V letošním roce proběhlo hned několik uzavřených testování, kde převážně streameři předvedli přednosti původního World of Warcraft, které silně stavělo na komunitním aspektu. Ta pravá zkouška ohněm však přijde teprve 27. srpna 2019, kdy se servery otevřou všem předplatitelům. Dokáže původní verze ukovat hráče u monitorů stejně tak, jako tomu bylo kdysi, nebo jde jen o chvilkové pozdvižení se záchvěvem nostalgie?

Hardwarové požadavky World of Warcraft Classic:

Minimální Doporučené OS Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core 2 Duo E6600 nebo AMD Phenom X3 8750 Intel Core i7-4770 nebo AMD FX-8310 RAM 2 GB RAM 8 GB RAM GPU NVIDIA GeForce 8800 GT 512 MB nebo AMD Radeon HD 4850 512 MB NVIDIA GeForce GTX 960 nebo AMD R9 280 HDD 5 GB volného místa 5 GB volného místa

Vrací se s novým obsahem:

No Man's Sky: Beyond je nejnovějším přídavkem do nechvalně proslulé značky, který přidá konečně plnohodnotný multiplayer a rovněž podporu virtuální reality.

je nejnovějším přídavkem do nechvalně proslulé značky, který přidá konečně plnohodnotný multiplayer a rovněž podporu virtuální reality. This War of Mine: Fading Embers je novým stáhnutelným obsahem, který do hry přidá nové lokaci, postavy a herní mechaniky.

je novým stáhnutelným obsahem, který do hry přidá nové lokaci, postavy a herní mechaniky. Life Is Strange 2 pokračuje se svým příběhem druhé série ve čtvrté epizode s názvem Faith.

pokračuje se svým příběhem druhé série ve čtvrté epizode s názvem Faith. Arizona Sunshine: The Damned zavede hráče ještě před události původní hry, vžijeme se do role amerických vojáků a opět si procvičíme své protizombácké zkušenosti.

zavede hráče ještě před události původní hry, vžijeme se do role amerických vojáků a opět si procvičíme své protizombácké zkušenosti. Wreckfest vzkřísil hráčům vzpomínky na někdejší Flatout už vloni, nyní se jej konečně dočkají i konzolí hráči na Playstation 4 a Xbox One.

Dále vychází…