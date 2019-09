6 Nejočekávanějších her pro září 2019: Potěší milovníky stříleček a RPG titulů

Unikly vám nejočekávanější hry minulého měsíce? #5 Nejočekávanějších her pro srpen 2019

Vybrali jsme pro vás šestici her, které se tento měsíc objeví na pultech obchodů a digitálních distribučních platforem. Hardwarové požadavky najdete uvedené u těch titulů, které už se nimi stihly pochlubit. Nezapomeňte hlasovat v závěru článku pro titul, od kterého máte nejvyšší očekávání.

Phoenix Point

Vychází 6. září | Windows PC, Xbox One

Začátek školního roku si hned z fleku užijí příznivci taktických stříleček po vzoru X-COMu. Právě tvůrce původního titulu, Julian Gollop, po dlouhých třech letech od oznámení Phoenix Point, jde s kůží na trh. Jeho rukopis je ze hry cítit každým coulem, od příběhového podkresu ve formě mimozemské invaze naší planety po soubojový systém. Oproti X-COMu si však přece jen nachystal řadu inovací.

Již z dosavadních trailerů je možné vycítít znatelně hororovější atmosféru, která připomíná slavnou Mlhu od Stephena Kinga nebo třeba seriálový Stranger Things. Ostatně mlha hraje klíčovou roli i v příběhu, neboť jsou právě prostředkem ke globálního šíření mimozemského organismu, který klimbal v oceánu od Doby ledové.

Zajímavý přístup přinese hra právě v samotných soubojích, kde bude kladen trochu větší důraz na taktické prvky v podobě míření na jednotlivé části těla emzáků, jako vystřiženém ze série Fallout. Dále přinese titul výzvu v podobě adaptujících nepřátel, kteří budou mutovat na základě vaší taktiky. Souboje tak nikdy nezůstanou stejné a vy budete muset být neustále na pozoru a hlídat si svá esa v rukávech.

Hardwarové požadavky Phoenix Point (nepotvrzené):

Minimální Doporučené OS Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i3 nebo AMD Phenom II X3 Intel Core i5@3.0GHz nebo AMD FX@3.2GHz RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU NVIDIA GTX 660 nebo AMD Radeon R9 270 NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB nebo AMD R9 390X

Gears 5

Vychází 6. září | Windows PC, Xbox One

Série Gears of War se k nám letos v září opět vrací, ale odřezala ze svého jména hned dvě slova. Novinka s názvem Gears 5 značí příchod nové série, kdy se vžijeme do ženské protagonistky Kait, staré známé JD Fenixe. Těšit se ovšem můžeme také na Marcuse Fenixe, který se však bude ve hře dle dosavadních trailerů objevovat spíše s odstupem. Možná proto, aby jeho postava nezastínila v očích hráčů hlavní hrdinku.

Vypadá to, že se můžeme těšit také na příjemnou změnu v soubojích, kdy motorovku vystřídá Kaitino ohromné kladivo. Důraz na kontaktní souboje tedy ve hře zůstanou, přestože se změní od základů. Samozřejmostí je opět kooperativní režim, který byl v předchozích dílech dominantou, lokální i online.

Hardwarové požadavky Gears 5:

Minimální Doporučené OS Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i3 Skylake nebo AMD FX-6000 série Intel Core i5 Skylake nebo AMD Ryzen 3 RAM 8 GB RAM 8 GB RAM GPU NVIDIA GTX 760 nebo AMD Radeon R9 280 NVIDIA GeForce GTX 970 nebo AMD RX 570 HDD 80 GB volného místa 80 GB volného místa

GreedFall

Vychází 10. září | Windows PC, Playstation 4, Xbox One

Pokud bychom měli označit nečekaného favorita tohoto měsíce, pak bychom si prstem určitě ukázali na GreedFall, který v sobě kombinuje hned několik žánrů, a stává se tak poměrně raritní kombinací zasluhující si pozornost. Tvůrci smíchali moderní RPG po vzoru Dragon Age s barokní Evropou 17. století a fantaskními prvky.

V 17. století náš kontinent zachvátila smrtelná nákaza. Naštěstí mořeplavci objevili nový kontinent, na kterém může naše společnost ještě přežít. Na toto území si však brousí zuby tři národy, zastávající jeden po druhém politiku, vědu a hrubou sílu. Do víru dění vklouznete tradičně vy. Když už přijde řeč na násilí, vstoupí do hry RPG prvky a soubojový systém v reálném čase.

Vaši cestu však bude primárně diktovat diplomacie, tudíž bude kladen velký důraz právě na dialogy a vztahy s jednotlivými postavami, které budou jak z řad jednotlivých známých národů, tak i z řad nebohých domorodců, jejichž domov se ocitl ve víru kolonizace. Můžeme se těšit na metafory k reálném osidlování Ameriky?

Z dosavadních videí je ze hry cítit silná inspirace posledním dílem Dragon Age Inquisition, včetně způsobu prezentace otevřeného světa, který se bude skládat z několika tzv. otevřených hubů, nikoliv jednoho celistvého světa.

Hardwarové požadavky GreedFall:

Minimální Doporučené OS Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-3450 nebo AMD FX-6300 Intel Core i5-4690 nebo AMD FX-8300 RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU NVIDIA GTX 660 (2GB) nebo AMD Radeon HD 7870 (2GB) NVIDIA GeForce GTX 980 (4GB) nebo AMD RX 590 (4GB) HDD 25 GB volného místa 25 GB volného místa

Borderlands 3

Vychází 13. září | Windows PC (dočasně exluzivně na Epic Games Store), Playstation 4, Xbox One

Série Borderlands je už touto dobou tak profláklá, že vás nechává buďto zcela chladnými nebo už odpočítáváte dny do vydání nového dílu. Opět se můžeme těšit na tradiční a osvědčenou formuli kooperativního hraní, které v jádru zůstává stejné (proč měnit to, co není rozbité), ale přeci jen ji posouvá o pár úrovní dále.

Už se nebudeme o napadané zbraně prát se svými spoluhráči, ale budeme si každý hledět svého lootu. Další vítanou změnou je možnost synchronizovaného hraní, které vyrovná rozdíly v úrovních v případě, že některý z vašich spoluhráčů provozuje i cosi podivného jako reálný život. Na výběr budeme mít z nové čtveřice hrdinů, které jsme si představili společně se všemi dalšími změnami v podrobném preview.

Hardwarové požadavky Borderlands 3:

Minimální Doporučené OS Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-3570 nebo AMD FX-8350 Intel Core i7-4770 nebo AMD Ryzen 5 2600 RAM 6 GB RAM 16 GB RAM GPU NVIDIA GTX 680 nebo AMD Radeon HD 7970 NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB nebo AMD RX 590 HDD 75 GB volného místa 75 GB volného místa

The Surge 2

Vychází 24. září | Windows PC, Playstation 4, Xbox One

Na konci září nás čekají hned dva zástupci soulslike žánru. Prvním z nich je The Surge 2, které navazuje na dva roky starého předchůdce. The Surge přinesl do tohoto žánru vítané změny, zejména v rámci zasazení, které se z fantaskního prostředí přesunulo do futuristického světa, kde si lidé nasazují exoskeletony jako spoďáry. Spoďáry vám však v hlavě nenadělají takovou paseku, aby vás změnily v agresivní bezmyšlenkovité stroje na zabíjení, jako tomu bylo zde.

V pokračování The Surge 2 se již nevžijeme do role hlavního hrdiny prvního dílu, ale stvoříme si novou postavu k obrazu svému. Následně nás čeká opět trnitá cesta plná odřezávaných končetin nepřátel, ze kterých si budeme skládat vlastní exoskeleton. Tvůrci slibují, že se poučili z hlavních nedostatků prvního dílu, a pokračování tedy nabídne širší škálu bossfightů a více alternativních cest.

Hardwarové požadavky The Surge 2 (nepotvrzené):

Minimální Doporučené OS Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-4690 nebo AMD FX-8320 Intel Core i7-3820 nebo AMD FX-8370 RAM 8 GB RAM 16 GB RAM GPU NVIDIA GTX 560 Ti (1GB) nebo AMD Radeon R7 360 (1GB) NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB) nebo AMD RX 480 (4GB) HDD 15 GB volného místa 15 GB volného místa

Code Vein

Vychází 27 září | Windows PC, Playstation 4, Xbox One

Druhým zářijovým zástupcem soulslike žánru je japonský Code Vein, který se jistě zamilují příznivci anime seriálů. Titul je zasazen do postapokalyptického světa, kde společnost už dávno krachla a zanechala za sebou dystopickou skořápku plnou vzpomínek na starý svět. Z našich domovů, měst a mrakodrapů se staly hřbitovy minulosti.

Jedinými přeživšími je společnost upírů, kteří se výměnou za svůj život stávají obětmi krvežíznivosti a den po dni přicházejí o poslední špetku své lidskosti. Vžijeme se do role jednoho z těchto upírů, a svoji cestu si proklestíme s kořením klasických mechanik soulslike žánru.

Hardwarové požadavky Code Vein:

Minimální Doporučené OS Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) Windows 7 SP1, Windows 8.1 nebo Windows 10 (pouze 64-bit) CPU Intel Core i5-2300 nebo ekvivalentní AMD Intel Core i5-7400 nebo AMD Ryzen 3 2200G RAM 6 GB RAM 8 GB RAM GPU NVIDIA GTX 760 nebo AMD Radeon HD 7850 NVIDIA GeForce GTX 960 nebo AMD R9 380X

Vrací se s novým obsahem:

Sportovní nálož NHL 20, FIFA 20 a NBA 2K20 se po roce opět vrací v novém kabátě

a se po roce opět vrací v novém kabátě Nedávná multiplayerová senzace Monster Hunter World si připravila pro své hráče nový obsah v podobě datadisku Iceborne (6. září)

si připravila pro své hráče nový obsah v podobě datadisku (6. září) Po velmi vydařeném Dirt Rally 2.0 se 5. září tvůrci vracejí s dalším závodní simulátorem WRC 8

Men of War: Assault Squad 2 - Cold War navazuje na svého předchůdce z roku 2014 a 12. září nabídne hráčům nový zážitek z období Studené války

navazuje na svého předchůdce z roku 2014 a 12. září nabídne hráčům nový zážitek z období Studené války Tropico 6 se po téměř půl roce vrací, aby 27. září potěšilo také hráče Playstation 4 a Xbox One

se po téměř půl roce vrací, aby 27. září potěšilo také hráče Playstation 4 a Xbox One Baldur’s Gate: Enhanced Edition, včetně datadisku i druhého dílu, se 24. září posouvá také na konzole Playstation 4, Xbox One a Nintendo Switch

Dále vychází...

Spyro Reignited Trilogy [PC, Switch] – 3. září

[PC, Switch] – 3. září Warsaw [PC] – 4. září

[PC] – 4. září Children of Morta [PC] – 3. září

[PC] – 3. září eFootball Pro Evolution Soccer 2020 [PC, PS4, XBO] – 10. září

[PC, PS4, XBO] – 10. září The Sojourn [PC, PS4, XBO] – 20. září

[PC, PS4, XBO] – 20. září Stygian: Reign of the Old Ones [PC] – 26. září

Minule jsme nějaký titul, na který si brousíte zuby? Podělte se o něj v komentářích.