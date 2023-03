5 úsporných ojetin s cenovkou do 100 000 Kč

Škoda Fabia II 1.4 16V

Trh se začíná plnit Fabiemi třetí generace, což má za následek lehký pokles cen druhé generace. Do 100 000 Kč seženete slušnou Fabii s motorizací 1.4 o výkonu 63 kW. Ten se díky své spolehlivosti do Fabií montoval až do roku 2014, tedy do příchodu nové generace.

Pokud budete kupovat vůz, jehož stáří se blíží 10 rokům, případně 150 000 najetým km, nastává čas na výměnu rozvodů. Olej u Fabie stačí měnit po 15 000 km a nic dalšího téměř nemusíte řešit. Dvojková Fabia sice už dnes patří mezi starší vozy, ale pokud narazíte na udržovaný vůz, půjde o skvělou koupi.

Renault Clio 1.2 16V

Renault Clio třetí generace sice patřil mezi levnější vozy, ale na jeho spolehlivosti to není znát. Díky minimu elektroniky jde o vůz, který téměř nepotřebuje zásahy automechanika. Nejspolehlivější motorizací je právě verze 1.2 s šestnásti ventily.

Pokud má vaše vyhlédnuté Clio po 120 000 km měněné rozvody a každý rok pečlivě měníte olej, může se stát, že tohle auto zestárne s vámi. Francouzské vozy si obecně dávají záležet na výborné ochraně proti korozi, takže ani zvenku nehrozí v dohledné době nepříjemné překvapení.

Hyundai i20 1.2

Kompaktní hatchback Hyundai i20 první generace již také běžně najdete pod magickou hranicí 100 000 Kč. Spolehlivý motor 1,25 l se posunul i do další generace i do bratrského modelu Kia Rio. Pro Hyundai jistě hovoří také pětiletá záruka, která bývá často podložená i kompletní servisní historií.

Malý čtyřválec pod kapotou se ohání rozhodně lépe, než by mohly oficiální údaje o výkonu napovídat. Dá se říct, že kromě běžného servisu nebudete potřebovat nic moc navíc. Ceny dílů jsou tedy o trochu vyšší, ale kromě spotřebního materiálu nebudete muset nic zásadního řešit.

i20 je velmi slušné auto, které je veřejností vnímáno jako velký konkurent domácí Fabie. Samozřejmě to není dálniční stíhač, ale pokud máte klidnou povahu a jezdíte na spotřebu, bude vám 100% stačit.

Suzuki Swift 1.3i

Malá auta Japonci prostě umí, to se musí nechat. Velkou výhodou je především spolehlivost vozů Suzuki. Samozřejmě od motoru 1.3 nejde na dálnici očekávat žádný zázrak, ale ve městě i pro meziměstský provoz jde o naprosto skvělý vůz.

Starší vozy často začínají mít problémy s korozí, ale a udržovaný Swift s rozumným nájezdem slibuje mnohaletý bezproblémový provoz. Jestli chcete nenáročný vůz, se kterým najezdíte do 15 000 km, právě jste našli vítěze. Samozřejmě se nesmíte úplně vykašlat na údržbu. Samozřejmostí by měla být každoroční výměna oleje.

Toyota Yaris II. generace

Toyota je značka, která rozhodně nemá problém s kvalitou, což platí to i pro Yaris. I po dlouhých letech používání se ukázalo, že elektronika funguje bezchybně a do servisu s ním majitelé jezdí jen kvůli nezbytné údržbě. Do kategorie nejlepší auto do 100 000 Kč patří benzínový tříválec 1.0 VVT-i 51 kW i čtyřválec 1.3 VVT-i 64 kW.

Doufáme, že jsme vám pomohli najít vašeho favorita mezi ojetými vozy do 100 000 Kč a přesvědčili vás, že ani omezený rozpočet totiž nemusí znamenat, že musíte jezdit v nebezpečném vraku.