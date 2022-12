6 vychytaných funkcí účetního softwaru, které vás překvapí

Zdroj fotografie: Pexels

Podnikat a mít vlastní firmu zní jako sen mnoha lidí. Znamená to ale také vedení účetnictví, které je spíš strašákem podnikatelů. Ať už si účetnictví zvládáte vést sami, nebo máte externí účetní či vlastní účetní oddělení, práci vám usnadní účetní systém zdarma.

1. Faktury rychleji než napsání mailu

Jak by se podnikalo, kdyby stačilo pomyslet a faktura už letěla ke klientovi. Takhle rychlé a bez práce to sice nebude, ale minimálně fakturace vám s účetním programem zabere skutečně jen pár minut. Účetní software totiž sám vyplní potřebné údaje a to znamená i konec chybám ve fakturačních údajích.

2. Přehled o celém podnikání na pár kliknutí

Mít přehled o všem, co se ve firmě děje, a přesně vědět, jaký máte obrat a tržby třeba u jednotlivých klientů? Stačí párkrát kliknout a účetní systém vám ukáže, jak na tom jste.

3. Daňové přiznání elektronicky bez fronty na úřadě

Skoro stejně hladce jako vydávání faktur zvládnete i vyplňování daňového přiznání, přiznání k DPH nebo kontrolního hlášení. To všechno je byrokracie, kterou podnikatelé na své práci mají rádi asi nejmíň.

Účetní program vám je usnadní a všechny formuláře z něj odešlete přímo na finanční úřad, zdravotní pojišťovnu nebo správu sociálního zabezpečení.

4. Kontrola spolehlivosti vašeho klienta

Při podnikání a placení DPH si musíte hlídat spolehlivost plátce daně. S účetním programem nemusíte – zkontroluje ji za vás. Stejně tak pohlídá správnost zadaných údajů.

5. Automatické aktualizace

Stejně jako je důležité mít stále aktuální operační systém či antivirový program, automatické aktualizace uvítáte i v účetním softwaru. Díky nim pracuje s platnou legislativou a vy nemusíte dohledávat sazby DPH ani jiné údaje.

6. Spolehlivá zákaznická podpora

Zpracování účetnictví je s účetním programem sice jednodušší než bez něj, úplná hračka to ale není. Pokud s účetnictvím začínáte, bude se vám hodit kurz účetnictví. Po jeho absolvování zvládnete zpracovat účetní závěrku, daňové přiznání nebo přiznání k DPH a vést účetní agendu pro menší firmy.

Dobrá je také možnost konzultace se zákaznickou podporou, kterou oceníte třeba právě při zpracování daňového přiznání, když vás tlačí čas a nevíte si rady. Například zákaznická podpora Money S3 je k dispozici každý pracovní den od 8 do 17 hodin. Money S3 je mimochodem ve verzi Start dostupné také jako účetní program zdarma.