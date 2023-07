6 způsobů, jak využít technologie pro lepší spánek

Špunty do uší - Špunty do uší jsou jednoduchá zařízení, které se vkládají do uší a blokují vnější hluk. Mohou být vyrobeny z různých materiálů, jako je pěna, silikon nebo vosk. Povětšinou jsou jednorázové, nicméně existují i pro opakovatelné použití. Pokud je používáte před spaním, mohou vám zajistit tiché a nerušené prostředí pro spánek.