8 rad, jak bezpečněji a sebevědoměji nakupovat na internetu

Na hledání zboží na internetu a jeho nakupování si zvykne každý. Lidé v dnešní společnosti mají několik důvodů pro to, aby nakupovali online. Předně je zde bezkonkurenčně velký výběr. Jsou zde nejlepší nabídky, rychlá a pohodlná doprava. Zkrátka nakupování nebylo nikdy tak jednoduché, plynulé a pro všechny strany ekonomicky výhodné.

Nicméně ani tyto technologie nedokážou absolutně zneškodnit nejrůznější podvodníky a zločince. Sociální sítě jsou plné podvodníků a internetové obchody čelí spoustě krádežím. Pachatelé jsou při tom nablízku, číhají hned u internetového obchodu na svou další oběť.

Počet kyberzločinů přitom narůstá úměrně s počtem nákupů přes internet. Ale vy můžete zůstat v klidu, protože i když jsou tyto zprávy alarmující, tak existují nějaké způsoby, jak se dá nakupovat bezpečně a zabránit všem těmto pochybným jevům.

Níže je uvedeno několik rad pro bezpečnější online platby.

#1 Nakupujte pouze na důvěryhodných stránkách

U známých stránek je menší pravděpodobnost, že budou nějak napadeny. Když v některých případech existuje určité množství lidí, kteří tento obchod navštěvují a nakupují z něj (a mohou o něm podat pozitivní recenzi), pak je to dobré znamení, že se jedná o důvěryhodný obchod. Je to stejné, jako když nakupujeme u velikánů jako je Amazon nebo eBay. Díky velké zákaznické základně a dobré pověsti jim věříme i my.

#2 Zkontrolujte si překlepy

Existují různé škodlivé weby, které mají stejný název společnosti, až na malý pravopisný rozdíl (například Amezon místo Amazon). Některé weby zase používají jinou doménu nejvyšší úrovně (například .net místo .com). Toto je jen hrstka nejčastější léček. Je skutečně otřesné, jaké množství lidí uvízlo v těchto nástrahách.

Je při tom jednoduché posoudit, že se jedná o nedůvěryhodný obchod, a to již podle jeho vzhledu. Také se v takovém obchodě objevují ty největší slevy a výprodeje, které jsou již na první pohled až příliš výhodné, než aby to byla pravda.

#3 Zkontrolujte si, zda je web šifrován pomocí SSL

Napište adresu URL do adresního řádku. Vidíte vlevo vedle ní ikonku zamknutého zámku? Samozřejmě to závisí na daném prohlížeči, ale tímto způsobem si můžete snadno ověřit, zda má web SSL (překl. vrstva bezpečných socketů). Dalším způsobem, jak zjistit, zda je web šifrovaný SSL je pomocí URL adresy, pokud začíná HTTPS (nikoliv HTTP).

#4 Zkontrolujte si prodejce

Když vám šestý smysl říká, že je něco divného na daném webu, zkontrolujte si vždy zdroj. Zkrátka si zjistěte, s kým vlastně jednáte. Můžete začít tím, že si vyhledáte hodnocení zákazníků na Googlu nebo na Yelpu. Další možností je ověření, zda tento obchod vůbec existuje za pomoci internetových adresářů.

Zavolejte si pro kontrolu jejich telefonní číslo, zda je platné. Zároveň můžete využít příležitosti a zeptat se na podrobnější informace ohledně platby, doručení nebo možnosti vrácení peněz a reklamace. Ujistěte se, že tato společnost má konkrétní adresu. Před tím, než někomu svěříte údaje o své platební kartě, musíte tomu věnovat nějakou péči.

#5 Používejte zabezpečené online připojení

Někdy se může stát, že se musíme poohlédnout po nějaké veřejné Wi-Fi síti. Možná to je proto, že vaše domácí připojení nefunguje a vy nutně potřebujete provést nějakou důležitou online obchodní transakci. Pokud již musíte využít nějaké veřejné Wi-Fi připojení k internetu, používejte pouze ty, která dobře znáte nebo ty ve velkých kavárnách a obchodech. Snažte se však preferovat vaši domácí Wi-Fi, pokud je to jen možné.

Nedostatečné internetové připojení může mít za následek ztracené nebo duplicitní transakce. Pokud tyto problémy stále přetrvávají a postupně se to stává hlavním kamenem úrazu, je na čase zvážit jiného poskytovatele internetového připojení.

Pro rychlé a spolehlivé připojení klikněte zde. Musíte také zvážit kvalitu svého mobilního telefonu. Pokud je zastaralý a pomalý, hlavně při platebních operacích, pak potřebujete upgradovat váš telefon Fast & Secure.

#6 Při nakupování online využijte svou kreditní kartu

Snažte se vyhnout platbám přes vaše debetní karty. V případě napadení této karty by pak útočníci získali přímý přístup k vašemu bankovnímu účtu. U kreditní karty máte možnost zvednout telefon a nahlásit okamžitě jakýkoliv problém. Ideální je v takovém případě to nahlásit vaší bance či společnosti, která vydala vaší kartu a dokonce požádat o zmrazení a zablokování kreditní karty. Nejlepší je platit až když jste seznámeni s veškerými poplatky.

#7 Pravidelně si hlídejte své elektronické výpisy

Nečekejte až na své pravidelné vyúčtování, ale zkontrolujte si své účty hned. Poté se můžete přesvědčit díky elektronickému výpisu z účtu, zda se zde nenacházejí kupříkladu nějaké platby, které vám jsou podezřelé. Svůj zůstatek i platební historii si můžete zkontrolovat také na platebních portálech jako jsou PayPal, Payoneer a další.

Někomu zase pomáhá, když si vytvoří dokument, ve kterém přehledně eviduje veškeré online transakce. Uvádí zde web, částku, použitou kartu, fakturu, datum a čas. Někdy nabízejí internetové obchody digitální účtenku – vytiskněte si ji a uložte k dalším dokumentům.

# 8 Buďte svědomitým nakupujícím

A nakonec utrácejte své peníze moudře.

Je velmi lákavé nakupovat přes internet, když jsou všude mega výprodeje. Je možné, že naleznete mnoho různých slev a promo akcí přesně podle vašich představ. Výsledkem je, že nakoupíte více produktů, než sami potřebujete.

Při nákupu na internetu platí stejná pravidla, jako při nakupování v kamenném obchodě - překonejte své touhy a kupujte pouze ty věci, které POTŘEBUJETE a odolejte všem nutkáním.

Pokud vám to pomůže ušetřit peníze při nakupování, můžete nakupovat zde a získat mnoho různých kuponů. Užijte si skvělé slevy, promo akce a pozornosti zdarma. Nakupujte zodpovědně. Více skvělých nabídek zde.