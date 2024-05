AI-generované emoji brzy na iPhone: Co nás čeká?

Apple se chystá představit další inovativní funkci, která by mohla změnit způsob, jakým používáme emotikony. Podle Marka Gurmana z Bloombergu by na nadcházející WWDC (Worldwide Developers Conference), která se koná příští měsíc, mohl Apple odhalit emotikony generované umělou inteligencí.

Tato novinka by umožnila uživatelům vytvářet vlastní emotikony na základě jejich textových zpráv. Aktuální nabídka emotikonů je již nyní rozsáhlá, ale možnost vytvořit si vlastní emoji na míru by mohla posunout komunikaci na další úroveň. Gurman uvádí, že Apple pracuje na softwaru, který by tento proces automatizoval a umožnil tak rychlou a jednoduchou tvorbu personalizovaných emotikonů.

Představte si, že píšete o svém oblíbeném jídle a váš iPhone automaticky vytvoří emoji přesně podle vašeho popisu. Tato funkcionalita by mohla být užitečná nejen pro zábavu, ale také pro efektivnější a vizuálně bohatší komunikaci.

Zdroj: Shutterstock

Podle Matta Smithe z Engadgetu se tato technologie může stát jedním z hlavních taháků nové verze iOS. Uživatelé Zpráv a WhatsAppu tak mohou očekávat ještě větší personalizaci svých konverzací.

S rozvojem umělé inteligence se neustále objevují nové možnosti, jak ji integrovat do našich každodenních životů. Generování emoji na základě textu je jen dalším krokem k tomu, aby se technologie stala ještě více intuitivní a přístupnou pro všechny uživatele.

Zůstává otázkou, jak přesně bude tato novinka implementována a jaké konkrétní funkce nabídne. Nicméně je jisté, že Apple opět pracuje na něčem, co by mohlo změnit způsob, jakým komunikujeme prostřednictvím našich mobilních zařízení. Na více informací si budeme muset počkat do WWDC, ale už teď je jasné, že se máme na co těšit.