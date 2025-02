Google přináší iPhonům vizuální vyhledávání: Konec opisování a screenshotů

V době, kdy umělá inteligence stále více ovlivňuje způsob, jakým přistupujeme k informacím, představuje tato novinka další krok k intuitivnímu a okamžitému vyhledávání. Může zásadně změnit nejen způsob, jakým hledáme informace, ale i to, jak interagujeme s webovým obsahem.

Google oznámil, že funkce, která je na Androidu známá jako „Circle to Search“, přichází i do aplikací Google Chrome a Google Search na iPhonech. Novinka umožňuje vyhledávat informace přímo z obrazovky prostřednictvím několika jednoduchých gest – kroužení, zvýrazňování nebo klepnutí. To vše bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi či otevírání nových panelů.

Praktické využití v každodenním životě

Tato funkce otevírá široké možnosti pro každodenní použití:

Objevování umění a historie : Pokud narazíte na zajímavý obraz v online článku, stačí na něj jednoduše nakreslit kruh nebo na něj poklepat, aby vám Google okamžitě zobrazil podrobnosti o díle, autorovi a souvisejících tématech.

: Pokud narazíte na zajímavý obraz v online článku, stačí na něj jednoduše nakreslit kruh nebo na něj poklepat, aby vám Google okamžitě zobrazil podrobnosti o díle, autorovi a souvisejících tématech. Nakupování v reálném čase : Sledujete video a zaujala vás nějaká věc, kterou chce mít doma? Díky Google Lens ji můžete okamžitě označit a najít podobné produkty k zakoupení.

: Sledujete video a zaujala vás nějaká věc, kterou chce mít doma? Díky Google Lens ji můžete okamžitě označit a najít podobné produkty k zakoupení. Identifikace objektů a přírody: Jste na procházce a narazíte na neznámou rostlinu nebo památku? Pouhým klepnutím nebo zakroužením kolem objektu získáte okamžité informace bez nutnosti opisovat název do vyhledávače.

Google Lens navíc umožňuje uživatelům zpřesnit vyhledávání pomocí volby „Přidat do vyhledávání“, kde lze specifikovat například barvu, značku či jiný detail hledaného objektu.

Jak funkci aktivovat a používat na iPhonu?

Google oznámil, že nová funkce bude postupně uvolňována během tohoto týdne a bude dostupná globálně pro uživatele iOS. Pokud ji chcete začít používat, postup je jednoduchý:

Otevřete aplikaci Google Chrome nebo Google Search na iPhonu. Klikněte na ikonu se třemi tečkami (menu). Vyberte možnost „Vyhledat na obrazovce pomocí Google Lens“. V některých případech se v budoucnu objeví nová ikona Google Lens přímo v adresním řádku, což vyhledávání ještě více zjednoduší.

Rozšíření AI Overviews – Co přináší další novinky?

Společně s novou funkcí Google také oznámil rozšíření AI Overviews, což je funkce, která v horní části výsledků vyhledávání zobrazuje stručné shrnutí daného tématu pomocí umělé inteligence. Dříve bylo nutné do Google Lens přidat i textový dotaz, nyní však budou AI Overviews zobrazovány automaticky při vyhledávání prostřednictvím obrázků.

Příklad? Vyfotíte zajímavé auto a ihned dostanete přehled informací o modelu, specifikacích i relevantních odkazech, které vám pomohou zjistit více. Tato aktualizace bude zatím dostupná pro anglicky mluvící uživatele v zemích, kde je AI Overviews podporováno, přičemž brzy se rozšíří i na Chrome pro desktop i mobilní zařízení.