AI a umění: vítěz soutěže obviňuje ostatní z krádeže svého AI-generovaného díla

V roce 2022 Jason M. Allen z Pueblo West v Coloradu získal první místo v každoroční soutěži digitálního umění na státním veletrhu v Coloradu. Jeho vítězná práce, Théâtre d'Opéra Spatial, byla vytvořena pomocí AI nástroje Midjourney, což vyvolalo mezi umělci vlnu kritiky. Allen tehdy své vítězství hájil slovy, že neporušil žádná pravidla a odmítl se za svůj postup omlouvat. Dokonce prohlásil: „Umění je mrtvé. AI zvítězila, lidé prohráli.“

Ovšem jeho sebevědomé prohlášení se mu nyní může vrátit jako bumerang. Allen se totiž od konce roku 2022 pokouší zaregistrovat své AI-generované dílo jako chráněné autorské dílo, avšak naráží na právní překážky. Soudy totiž rozhodly, že tvorba generovaná umělou inteligencí nemůže být chráněna autorským právem, protože lidský autorství je klíčovou podmínkou ochrany duševního vlastnictví. Allen se nedávno odvolal k federálnímu soudu v Coloradu a argumentuje, že by mu měla být přiznána autorská práva, jelikož jeho výdělečné příležitosti jsou kvůli tomu omezené.

Podle Allena mu nepřiznání autorských práv způsobilo finanční ztráty. „Kvůli tomu vnímám pokles hodnoty mé práce, což negativně ovlivnilo mou schopnost účtovat běžné licenční poplatky,“ uvedl pro Colorado Public Radio. Kromě toho si stěžuje, že jeho dílo lidé kradou a využívají bez jeho svolení. „Rozhodnutí autorského úřadu odmítnout registraci mého díla mě postavilo do situace, kdy nemám žádnou možnost bránit se proti těm, kteří mé dílo opakovaně kradou a šíří bez kompenzace či uznání,“ dodal.

Ironie celé situace spočívá v tom, že od samotného počátku umělci kritizují AI nástroje, jako je Midjourney či Stable Diffusion, za to, že trénují své modely na dílech skutečných umělců, aniž by k tomu měli svolení. V roce 2023 dokonce vznikla hromadná žaloba proti těmto společnostem ze strany skupiny umělců, kteří tvrdí, že AI technologie jejich práci zneužívají.

Allen nyní čelí podobnému problému, když někteří lidé přetvářejí jeho obraz Théâtre d'Opéra Spatial a prodávají ho na různých platformách, jako jsou OpenSea nebo Etsy, bez jeho svolení. „Jsou lidé, kteří vzali celé mé dílo a bez jakékoliv změny ho prodávají jako své vlastní. Je to frustrující,“ řekl Allen.

Celá kauza otevírá otázku, kde leží hranice mezi kreativitou a využíváním technologií, jako je AI. Allen argumentuje, že proces tvorby, který zahrnoval zadání specifických textových promptů do Midjourney, úpravy v Photoshopu a použití nástroje Gigapixel AI, je srovnatelný s prací jiných umělců a měl by být chráněn autorským právem. Tato tvrzení však rozdělují uměleckou komunitu, kde mnozí tvrdí, že skutečná tvůrčí práce by měla být výhradně lidskou záležitostí.

Allenův právní zástupce navrhuje, aby právní rámec reflektoval technologický pokrok a chránil práva těch, kteří využívají AI pro uměleckou tvorbu. Na druhé straně se však ozývají hlasy, které volají po ochraně umělců, jejichž díla jsou využívána pro trénink těchto nástrojů.

Zda bude Allenův obraz někdy chráněn autorskými právy, je otázkou dalšího vývoje v této oblasti. Co je však jisté, je, že tato kauza poukazuje na rostoucí napětí mezi umělci a technologickými inovacemi, které mohou v budoucnu zásadně změnit pojetí umění.