Airbnb se chce před krizí zachránit vstupem na burzu

Zdroj: Pixabay

Společnost Airbnb, která se specializuje na zprostředkování a poskytování krátkých pronájmů bydlení a která i hojně obchodovala na českém trhu, se rozhodla vstoupit na burzu. Za celou aktuální situaci stejně jako za propuštěním čtvrtiny zaměstnanců může jednoznačně pandemie koronaviru a s tím související bezpečnostní opatření v jednotlivých zemích.

Jedním z řešení této krize, pro které se společnost Airbnb rozhodla, je podle The Wall Street Journalu vstup na burzu. Airbnb již podnikla určité kroky tímto směrem a americké Komisi pro cenné papíry chce zaslat veškeré potřebné doklady ještě do konce tohoto měsíce. Podle odhadů by mohla Airbnb při rychlém jednání mít své IPO (první veřejnou nabídku akcií) za sebou ještě do konce tohoto roku.

Zdroj: Airbnb

Na druhou stranu jsou zde americké banky Morgan Stanley a Goldman Sachs, které sice toto rozhodnutí vstoupit na burzu schvalují, ale zároveň upozorňují, že vstup na burzu může nastat s ohledem na možné komplikace i o něco déle. O vstupu na burzu uvažovala Airbnb ještě před pandemií, ale krize způsobila, že podnikání Airbnb pokleslo za měsíc a půl o rekordních 80%. Proto se k tématu vstupu na burzu věnují až poté, co se „vypořádali“ dle svých možností s následky krize.

Možností, jak vstoupit na burzu, je hned několik, ale ani samotné vedení v tom prý nemá zcela jasno a v tuto chvíli nechtějí o žádné konkrétní možnosti spekulovat. Výkonný ředitel Airbnb, Brian Chesky, uvedl, že povaha cestovního ruchu se změnila a lidé místo cestování do dalekých krajin spíše cestují maximálně do vzdálenosti 300 km od svého domova. V tuto chvíli nikdo neví, co bude následovat v budoucnu, ani jak se bude pandemie vyvíjet, natož na jak dlouho bude trh s nabídkou krátkodobých pronájmů bytů paralyzován.