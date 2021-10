AliExpress staví skladiště v Polsku, zkrátí dodací lhůtu a vyhne se DPH i clu

Zdroj

Blíží se čas adventu a shánění vánočních dárků a mnozí z nás velice rádi spoléhají na čínské internetové nákupní platformy jako je Ebay nebo AliExpress. Bohužel díky tomu, že většinou šlo zboží přímo z Číny, trvalo dodání i dva až tři měsíce. Navíc se upravila legislativa v Evropské unii a zboží přicházející přímou cestou z Číny podléhá DPH i clu.

Pokud by celá Evropa omezila nákupy z Číny byl by to znatelný pokles v obratu pro tyto čínské giganty. Proto to vyřešili chytře a například AliExpress zřídil pro Evropu sklad o velikost 10 000 metrů čtverečných v sousedním Polsku nedaleko města Lodž. Díky tomu nebude zboží objednané na AliExpressu pocházet z Číny, ale z Polska a tím pádem se legálně vyhne jak clu, tak dani.

Zdroj

Oficiální spuštění skladu bude ještě před 11. listopadem 2021, aby byl připraven na předvánoční nákupní šílenství. Kromě Polska a Čech bude tento sklad zásobovat i Slovensko, Rakousko a Německo. Doba dodání zásilek by se tak měla zkrátit z několika měsíců na několik dnů.

Generální ředitel AliExpressu pro Evropu, Gary Topp, uvedl, že Polsko je regionálním centrem ve střední Evropě a pro AliExpress tak byla naprosto jasnou investiční volbou. Poláci se pak mohou těšit na doručení balíčků již do druhého, maximálně do třetího dne. Dobrou zprávou je pak pro Čechy i to, že Americký Amazon se rozhodl vybudovat obří sklad v Kojetíně na Olomoucku, který má být uveden do provozu již v roce 2023. S nedostatkem personálu se pak Amazon vypořádá jednoduše – mají ho nahradit chytří roboti, kteří budou zásilky přemisťovat po skladě.