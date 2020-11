Česká pošta uzavřela dohodu s AliExpressem, zboží z Číny dorazí už za 10 dní

Zdroj

Nakupování zboží v Číně má své výhody i nevýhody. Mezi výhody dozajista patří hlavně levná cena zboží. Hlavní nevýhodou naproti tomu je pověstná doba čekání. Nikdy také nevíte, zda zásilka vůbec dojde nebo zda nebude poškozená. Nejoblíbenější portály na nakupování čínského zboží je Ebay a Aliexpress.

Právě Aliexpress v nedávné době uzavřel pro nás výhodnou dohodu o doručování zásilek. Na základě této spolupráce Česká pošta slibuje doručení balíčků z AliExpressu do deseti pracovních dnů od objednání. Zdá se, že tato dohoda přichází právě včas před nadcházejícím adventem a vánočními svátky.

Martin Hurda, manažer mezinárodního obchodu České pošty prohlásil: „Při aktuální slevové akci jde o pilotní spolupráci, jejímž cílem je co nejrychlejší dodání zboží koncovým zákazníkům. Proto budou objednávky odesílány jako vnitrostátní zásilka v rámci České republiky. Spolupráce s Českou poštou je pro tento globální e-shop logická, protože nabízíme nejširší logistickou síť v Česku."

Toto rychlé doručování zásilek je možné hlavně díky celnímu překladišti v Belgii, přes které se budou zásilky dopravovat. Z tohoto překladiště budou jednotlivé zásilky přednostně propuštěny do evropského prostoru. To bude mít za následek i odpuštění dodatečné dani z přidané hodnoty a celních poplatků. Pro zákazníky zůstává vše při starém co se objednávání týče.