HP utíká před americkými cly: Přesouvá výrobu z Číny, zdražení ale hrozí dál

Vztahy mezi Spojenými státy a Čínou už několik let připomínají jízdu na horské dráze, kde napětí střídají chvíle relativního klidu. Pro globální firmy to znamená jediné: musíme být připraveni na všechno. Jednou z těch, které si tuto lekci dobře osvojily, je právě americký gigant HP, známý především výrobou notebooků, tiskáren a počítačových komponent. Ten teď podniká zásadní kroky, aby minimalizoval dopady amerických cel uvalených na čínské zboží.

Na první pohled to může znít jako standardní obchodní rozhodnutí, ale když se podíváme hlouběji, ukazuje se, že jde o promyšlený tah, který ovlivní celý trh s elektronikou. HP chce totiž už do konce fiskálního roku 2025 přesunout více než 90 % výroby pro severoamerický trh z Číny jinam. Důvod je prostý – vyhnout se vysokým clům a zajistit si stabilitu dodávek.

Konec levné výroby v Číně? Ne tak úplně

Je důležité zmínit, že HP se nesnaží z Číny odejít úplně. Výrobu tam částečně ponechá, ale spíše pro trhy mimo Severní Ameriku. Tato diverzifikace je z pohledu firmy strategická – svět se během posledních let přesvědčil, jak zranitelné mohou být dodavatelské řetězce, pokud spoléhají jen na jedno místo. Pandemie, obchodní války i geopolitické spory ukázaly, že vsadit vše na jednu kartu je hazard.

Kam HP výrobu přesune, zatím oficiálně neprozradilo, ale podle dostupných informací jde o země, kde už společnost buduje nové kapacity – například Vietnam, Mexiko či Thajsko. Tyto státy totiž nabízejí levnější pracovní sílu než USA a zároveň nejsou zatíženy tak přísnými tarify jako Čína.

Co to znamená pro zákazníky? Zdražení je téměř jisté

Z pohledu běžného zákazníka to ale znamená jediné – je třeba se připravit na vyšší ceny. Přechod výroby do jiných zemí sice může snížit závislost na Číně a zajistit větší stabilitu, ale rozhodně nebude levný. Přestavět výrobní linky, zajistit nové dodavatele, vybudovat logistiku – to vše stojí obrovské peníze. A ty si firmy nenechají pro sebe.

Sám šéf HP Enrique Lores už naznačil, že cenové úpravy jsou nevyhnutelné. Navíc současný prezident Donald Trump skutečně znovu zavádí cla i na zahraniční polovodiče, tedy například čipy z Tchaj-wanu (TSMC). To jinými slovy znamená nemalé zatížení nejen pro HP, ale i pro další giganty jako AMD, Nvidia nebo Qualcomm. Tyto náklady se opět přenesou na koncové zákazníky.

Přidávají se i další značky

HP ale rozhodně není jedinou firmou, která si riziko čínské výroby uvědomuje. Podobné kroky chystají i další výrobci počítačů, například Acer nebo ASRock. Ty už rovněž začaly přesouvat část produkce do Vietnamu a na Tchaj-wan. Acer dokonce přiznal, že kvůli novým clům plánuje zvýšit ceny notebooků z Číny o 10 %. A to je možná jen začátek.

Pokud se obchodní válka rozhoří naplno a cla budou dál růst, nelze vyloučit, že se spotřební elektronika v USA, a potažmo i jinde na světě, výrazně prodraží. Navíc firmy potřebují čas na přesun výroby, což znamená, že několik příštích let může být trh s počítači a komponenty velmi nestabilní.

Globalizace na ústupu?

Ještě před deseti lety se zdálo, že globalizace je nezastavitelná a že výroba v Číně bude navždy synonymem pro efektivitu a nízké náklady. Jenže realita ukazuje, jak rychle se svět mění. Geopolitická nejistota, pandemie a růst mezd v Číně nutí firmy hledat alternativy. A přesuny výroby do Vietnamu, Mexika nebo Indie jsou toho jasným důkazem.

HP tak ukazuje, že přežití v dnešním světě už není jen o nízkých nákladech, ale hlavně o flexibilitě. Připravit se na různé scénáře, diverzifikovat rizika a být schopen reagovat na změny – to je nový klíč k úspěchu.