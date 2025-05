Nebezpečná výzva na TikToku nutí děti ničit školní Chromebooky

TikTok je plný virálních výzev. Některé jsou vtipné, jiné inspirativní, ale čas od času se objeví taková, která spíš děsí než baví. Aktuální příklad? Takzvaná „Chromebook Challenge“. Výzva, která se rychle šíří mezi školáky, nabádá děti, aby vkládaly kovové předměty – například kancelářské sponky – do USB portů školních notebooků. Záměrem je vyvolat jiskření, kouř, nebo dokonce zkrat. V ideálním případě i virální video, které zaboduje u vrstevníků.

Škody, požáry i virální efekt

Co může působit jako neškodná sranda, má v praxi velmi reálné následky. Školní technika se po takovém „triku“ často nenávratně poškodí, hrozí vypálené porty, zničená základní deska nebo dokonce požár. TikTok sice na situaci zareagoval blokací hledaného výrazu „Chromebook Challenge“ a uživatelům místo videí zobrazuje bezpečnostní varování, ale virál už mezitím stihl přeskočit i na další platformy – Instagram nebo Snapchat nevyjímaje.

Zdroj: Shutterstock

Školy po celých Spojených státech hlásí první případy a rozesílají rodičům varovné dopisy. Jeden z nejvýraznějších hlasů zazněl z New Jersey, kde ředitel David Winston otevřeně označil takové chování za vandalismus. V dopise rodičům zdůraznil, že pokud by v důsledku tohoto činu vznikl požár, mohlo by jít o žhářství se všemi právními důsledky. Apeloval také na zdravý rozum a odpovědnost studentů při zacházení s technikou, která jim byla svěřena k výuce.

Rodiče dostávají účty za tisíce

Varování se však netýká jen morální roviny. V mnoha školních obvodech nesou rodiny plnou finanční odpovědnost za jakékoli úmyslné poškození zařízení. V jednom z obvodů ve Virginii byly rodičům rozeslány dopisy, které jim připomínají, že pokud jejich dítě poškodí školní Chromebook, budou muset náklady na opravu či výměnu uhradit z vlastní kapsy. A ty se mohou snadno vyšplhat do tisíců korun.

Nejde jen o techniku, ale i o zdraví

Závažnost celé situace umocňuje fakt, že děti často nechápou, co vlastně dělají. Elektronika není hračka. Vložením kovového předmětu do USB portu riskují nejen technické poškození zařízení, ale i své zdraví. Jiskra nebo výboj může způsobit popáleniny, a v extrémním případě i vznícení plastových částí notebooku. U některých modelů je přitom výměna takto poškozené techniky natolik nákladná, že škola raději pořídí nové zařízení.