Podpora zákazu TikToku v USA prudce klesá. Američané si ho chtějí nechat

Zákaz už nechce ani polovina Američanů

Podle nového průzkumu od renomovaného Pew Research Center klesla podpora zákazu TikToku mezi americkými dospělými na 34 %. V roce 2024 přitom totéž opatření podpořilo ještě 50 % respondentů.

Změna nálady veřejnosti je patrná i na druhé straně spektra – zatímco loni bylo proti zákazu 22 % lidí, letos je jich už 32 %. A co je možná ještě zajímavější, trend je napříč politickým spektrem naprosto jednotný.

Republikáni i demokraté couvají

Zatímco v březnu 2024 bylo pro zákaz TikToku 60 % republikánů, nyní je to už jen 30 %. U progresivců klesla podpora ze 43 % na stejných 30 %.

Pew Research upozorňuje, že uživatelé TikToku jsou navíc mnohem méně nakloněni zákazu než ti, kteří aplikaci nepoužívají. Zatímco 45 % ne-uživatelů zákaz podporuje, mezi aktivními uživateli aplikace je to jen 12 %.

Politická realita je ale jiná – zákaz stále platí

I přes klesající podporu veřejnosti je legislativa o zákazu TikToku v USA stále v platnosti. Zákon podepsal v dubnu 2024 tehdejší prezident Joe Biden, s odůvodněním, že TikTok údajně představuje bezpečnostní hrozbu kvůli napojení na Čínu.

Zákon dal čínské společnosti ByteDance čas na to, aby TikTok prodala americké firmě – a to do 19. ledna 2025, tedy těsně před prezidentskou inaugurací Donalda Trumpa.

TikTok na chvíli zmizel, ale je zpět

Když se blížil stanovený termín, prezident Donald Trump, který znovu nastoupil do úřadu, aplikaci na krátkou dobu skutečně nechal vypnout. Američtí uživatelé tak byli od TikToku odstřiženi – ale jen na přibližně 12 hodin. Poté Trump termín prodeje prodloužil o další tři měsíce, konkrétně do 19. dubna 2025.

O koupi TikToku se údajně zajímají společnosti jako Oracle, Microsoft nebo Perplexity AI, ale ByteDance zatím neprojevila zájem o prodej.

Američané chtějí TikTok zpět – ale osud aplikace zůstává nejistý

Veřejné mínění se mění, ale politické rozhodnutí stále platí. I když lidé zákaz z velké části nepodporují, zákon je nadále v platnosti a ByteDance má čas už jen do dubna.

Otázkou zůstává, zda se čínská společnost rozhodne aplikaci opravdu prodat, nebo jestli bude riskovat úplné zablokování TikToku ve Spojených státech. A jak ukazují data Pew Research, lidé v USA by teď zřejmě byli mnohem hlasitějším odpůrcem takového kroku než v předchozích letech.