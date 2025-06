Amerika řídí letový provoz přes diskety a Windows 95

Při nedávném slyšení v americkém Kongresu přiznal úřadující šéf FAA Chris Rocheleau, že desítky systémů řízení letového provozu stále spoléhají na technologii z 90. let. To znamená diskety, Windows 95 a ruční zapisování údajů na papír.

„Cílem je nahradit celý systém. Už žádné diskety a papírové proužky,“ prohlásil Rocheleau při jednání s výborem pro rozpočtové otázky.

Ministerstvo dopravy USA, které modernizaci označuje za nejdůležitější infrastrukturní projekt posledních desetiletí, už zveřejnilo výzvu k podání informací (Request for Information), aby shromáždilo návrhy od firem, jež by se mohly na projektu podílet.

Zastaralé, ale stabilní? Ne tak docela

Je pravda, že stará technika někdy bývá stabilní – ostatně systémy FAA zatím fungují. Ale cena za provozování takového „muzea v přímém přenosu“ roste. Z 138 sledovaných systémů je 51 označeno jako neudržitelných, zejména kvůli chybějícím náhradním dílům a nedostatečné podpoře.

Podle profesora Sheldona Jacobsona z Illinoiské univerzity, který se zabývá riziky v letectví, dosavadní systém sice funguje, ale modernizace je nevyhnutelná. Podobně se vyjádřila i koalice Modern Skies, která nedávno spustila kampaň upozorňující na technologickou zaostalost amerických řídicích věží.

Výpadky, které ukazují slabiny

Podceňování infrastruktury už mělo reálné následky. V lednu 2023 došlo ke kompletnímu přerušení leteckého provozu v celých USA, když selhal systém NOTAM (Notice to Airmen). Důvodem byla poškozená databáze a odkládané aktualizace kvůli rozpočtovým škrtům.

Podobná situace se opakovala i v roce 2024 na letišti v Newarku, kde porucha kabeláže vyřadila radar a komunikační systém, což vedlo ke stovkám zpoždění a zrušených letů.

Modernizace s nožem na krku. Ale za kolik a kdy?

Plán FAA počítá s čtyřletou lhůtou na kompletní výměnu infrastruktury. Jenže mnozí experti tuto časovou osu označují za "divoce optimistickou". V současnosti neexistuje ani odhad nákladů na celý projekt.

Navíc není jednoduché modernizovat něco, co musí fungovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Na rozdíl od běžných IT projektů nelze řízení letového provozu vypnout kvůli instalaci nového softwaru. Výměna musí probíhat za plného provozu a při zachování absolutní bezpečnosti.

Do toho vstupuje i otázka kybernetické bezpečnosti. Nové systémy musí být navrženy tak, aby odolaly moderním formám hackerských útoků – což je výzva zcela odlišná od problémů, které řešily diskety.

Skeptici: Už jsme to slyšeli

Analytik Robert W. Mann Jr. pro NPR uvedl, že podobné sliby už slyšel opakovaně za posledních 30 let. „Řeknou si o peníze, slíbí nový systém. A pořád nic. Děje se to už tři desetiletí a výsledky nepřicházejí,“ komentoval chystanou modernizaci s notnou dávkou skepticismu.

Faktem je, že FAA se v minulosti skutečně pokoušela o různé modernizační kroky, ale často skončily na nedostatku financí, nejasných prioritách nebo byrokracii.

Problém diskety není jen americký

USA nejsou jediné, kdo má s disketami problém. V Japonsku se ještě nedávno používaly pro evidenci úředních záznamů a v San Francisku je jízda městskou hromadnou dopravou řízena systémem na 5,25palcových disketách s operačním systémem DOS. Modernizace tamní dopravy je naplánovaná až na rok 2030.

Budoucnost letectví začíná u softwaru

Je snadné smát se představě, že největší světová letecká velmoc řídí provoz pomocí disket. Ale za touto kuriozitou se skrývá vážný problém, který může ovlivnit miliony cestujících. Zastaralé systémy sice zatím fungují, ale jejich udržování je čím dál obtížnější a rizika výpadků rostou.

Modernizace FAA tak není jen otázkou technického pokroku, ale zásadní investicí do bezpečnosti a spolehlivosti letecké dopravy. Pokud se tentokrát podaří projekt dotáhnout do konce, může jít skutečně o nejdůležitější technologickou změnu v infrastruktuře USA za posledních 30 let.