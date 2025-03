Huawei a korupční kauza v Evropském parlamentu

V posledních letech se otázka bezpečnosti telekomunikačních sítí stala klíčovým tématem pro mnoho zemí po celém světě. Čínská společnost Huawei, jakožto jeden z největších dodavatelů telekomunikační infrastruktury, čelila obviněním z údajného napojení na čínskou vládu a potenciálního ohrožení národní bezpečnosti. Tyto obavy vedly k omezení nebo úplnému zákazu používání technologií Huawei v některých zemích, včetně Spojených států. Nyní se zdá, že podobné případy pronikly i do Evropské unie, avšak s dalším rozměrem – podezřením z korupce a ovlivňování politických rozhodnutí.

Rozsáhlé razie a zatýkání

Dne 13. března 2025 provedla belgická federální policie ve spolupráci s portugalskými úřady rozsáhlou operaci zaměřenou na odhalení korupce v Evropském parlamentu. Během této operace bylo provedeno 21 domovních prohlídek v Belgii a Portugalsku, včetně kanceláří Huawei v Bruselu a rezidencí lobbistů spojených s touto společností. Podle informací belgické federální prokuratury bylo několik osob zadrženo a vyslýcháno pro podezření z aktivní korupce, padělání dokumentů a účasti na zločinecké organizaci.

Podezření z podplácení poslanců

Vyšetřování se zaměřuje na období od roku 2021, kdy mělo docházet k různým formám korupce, jako jsou finanční odměny za prosazování určitých politických stanovisek, nadměrné dary v podobě cestovních nákladů či pravidelné pozvánky na fotbalové zápasy. Tyto aktivity měly za cíl ovlivnit rozhodovací procesy v Evropském parlamentu ve prospěch Huawei. Podle dostupných informací je vyšetřováno přibližně 15 současných i bývalých poslanců Evropského parlamentu.

Reakce Evropského parlamentu a Huawei

Evropský parlament uvedl, že bere na vědomí probíhající vyšetřování a je připraven plně spolupracovat s justičními orgány. Zástupci Huawei se k obviněním zatím nevyjádřili.

Důsledky pro Huawei a Evropskou unii

Tato kauza přichází v době, kdy EU mluví o bezpečnostních rizikách spojených s implementací technologií Huawei do svých 5G sítí. Některé členské státy již přijaly opatření k omezení nebo vyloučení Huawei z budování kritické infrastruktury. Mohlo by to ještě více zhoršit budoucí vztahy mezi Evropskou unií a Čínou v oblasti technologické spolupráce.

Zdroj: Shutterstock

Paralely s předchozími skandály

Tento případ není prvním skandálem, který otřásl Evropským parlamentem. V roce 2022 došlo k odhalení tzv. "Qatargate", kdy byli někteří poslanci obviněni z přijímání úplatků od představitelů Kataru za účelem ovlivnění rozhodnutí parlamentu.