Altman a Ive chtějí změnit svět. Tohle má nahradit iPhone

Jony Ive, muž, který se nesmazatelně zapsal do historie svým designem produktů Apple – od prvního iMacu až po iPhone – opustil kalifornského giganta v roce 2019. Založil vlastní designérské studio LoveFrom a od té doby se držel spíše v pozadí. Jenže v roce 2023 v rozhovoru pro The New York Times potvrdil, že spolupracuje se Samem Altmanem na zcela novém hardwarovém projektu propojeném s umělou inteligencí. A právě z této spolupráce vznikl startup io Products.

Tento ambiciózní projekt má údajně za cíl vyvíjet nové druhy AI zařízení – včetně chytrých domácích produktů – které budou více integrovány do života uživatelů, ale současně méně „společensky rušivé“ než například iPhone. Právě tato snaha o nalezení rovnováhy mezi technologií a soukromím může být klíčem k budoucnosti, kde AI nebude pouze nástrojem, ale partnerem.

Partnerství nebo akvizice?

Zatím není jasné, zda se OpenAI skutečně rozhodne celý startup odkoupit, nebo zda dojde pouze k formálnímu partnerství. The Information zmiňuje, že obě varianty jsou na stole. Zajímavé ale je, že tým io Products tvoří i další bývalí klíčoví lidé z Applu – například designéři Tang Tan a Evans Hankey. Ti s Iveem dlouhodobě spolupracovali a nesou část zodpovědnosti za estetiku produktů, které miliony lidí nosí denně v kapse.

Startup navíc získal podporu od významných investorů – například od Emerson Collective, investičního fondu vedeného Laurene Powell Jobs, vdovou po Stevu Jobsovi. Výše investic nebyla zveřejněna, ale samotná přítomnost takového jména ve hře zvyšuje důvěryhodnost projektu.

AI zařízení, která změní pravidla

Zatím se neví, jak konkrétně budou nové produkty vypadat, ale cílem je vytvořit zařízení, která by mohla konkurovat nebo doplnit chytré telefony, přičemž však nebudou působit jako rušivý element ve společnosti. Jinými slovy: méně notifikací, méně závislosti, více asistence – ale v přirozené, harmonické formě. Myšlenka, že se technologie dokáže přizpůsobit člověku a ne naopak, má v době digitální únavy výraznou sílu.

Pro OpenAI je to zároveň krok logickým směrem – v době, kdy se umělá inteligence dostává do každodenního života, potřebuje také fyzické tělo. Chatbot bez kontextu je jen hlasem v mobilu, ale když dostane tvar, dotykové rozhraní a praktické funkce, může být skutečným pomocníkem.