Amazon i Netflix se zalekly největší stávky filmového průmyslu od druhé světové

V poslední době se schylovalo k velké celonárodní stávce pracovníků filmových štábů, ale naštěstí byla odvrácena producenty streamovacích platforem, jako je Amazon nebo Netflix. Tyto platformy totiž v sobotu konečně podepsaly novou tříletou smlouvu s pracovníky televizních štábů, jako jsou kameramani a maskéři. Tím jim budou zajištěny lepší pracovní podmínky.

Pokud by ke stávce došlo, jednalo by se o největší stávku filmového průmyslu od konce druhé světové války a bez pochyby by to ovlivnilo celý filmový svět, a to nejen ve Spojených státech amerických. Novou smlouvu pak podepsaly obě strany necelých 24 hodin před vypršením stanoveného ultimata.

V rámci této smlouvy pak budou mít zaměstnanci garantovanou desetihodinovou přestávku mezi směnami, 54 hodinový odpočinek po pětidenním pracovním týdnu a také vyšší příspěvky na zdravotní a penzijní pojištění. Podle serveru CNBC musí ještě znění smlouvy schválit jednotlivý členové odborů v elektronickém hlasování.

O zahájení stávky hlasovali odboráři již na počátku tohoto měsíce s tím, že 99% zúčastněných bylo jednoznačně pro stávku. Odbory při tom zastřešují 150 000 filmových zaměstnanců, takže by následkem stávky musela být pozastavena veškerá filmová produkce. Původní smlouva mezi Aliancí filmových a televizních producentů (AMPTP) a odbory vypršela již letos v červenci, ale veškerá jednání se pozastavila k 20.září, kdy AMPTP nesouhlasila s podmínkami odborů a vzkázala jim, že pandemie koronaviru prý značně pozměnila ekonomickou situaci ve filmovém průmyslu.