Amazon nasadil umělou inteligenci na kontrolu řidičů. Kdo nesouhlasí, končí

Zdroj

Společnost Amazon je v mnoha ohledech průkopníkem v oblasti moderních technologií. Na druhou stranu velice ráda tyto technologie zkouší přímo na svých zaměstnancích. Výjimkou tak není množství nejrůznějších kamer a senzorů, které neustále dohlíží na výkony zaměstnanců. Nově se Amazon rozhodl nainstalovat do svých dodávek monitorovací kamery, které jsou propojeny s umělou inteligencí.

Svým řidičům pak Amazon vzkázal, že jim doporučuje s tímto dohledem souhlasit nebo přijdou o práci. Konkrétně pak jde o souhlas se zpracováním biometrických a osobních údajů, jako je například osobní fotografie používané k ověření identity, pozice, pohyb vozidla, rychlost, najeté kilometry, průjezd zatáčkou, rozepínání bezpečnostních pásů, riskantní chování řidiče nebo mikrospánek.

Zdroj

Právě díky posledním zmíněným bodům se Amazon spojil se společností Netradyne a nainstaloval výkonný monitorovací systém, který by měl pokrýt 100 % času a který má podchytit jakékoliv nebezpečné chování řidiče, který usíná nebo si například za jízdy kontroluje svůj mobilní telefon.

Systém s umělou inteligencí pak dokáže v reálném čase reagovat a usměrnit řidiče nebo mu poradit, aby si udělal přestávku. Je celkem logické, že některé řidiče tento přístup rozhněval a jednohlasně tvrdí, že jde o příliš velký zásah do soukromí a že si nepřejí být takto sledováni. Další skupinka řidičů raději přejde ke konkurenci. I když sami vedoucí těchto doručovacích společností by byli raději, kdyby zkušení řidiči zůstali, musí uposlechnout ústřední vedení.

Podle Amazonu jde čistě jen o investici do větší bezpečnosti, a to i samotných řidičů. Amazon má dokonce vypracované statistiky, ze kterých plyne, že např. počet nehod se snížil až o 48 %. Amazon však nekontroluje jen řidiče, ale velice tvrdá kontrola je i u něj ve skladu, kdy pracovníci jsou vybaveny pracovními náramky, které sledují práci jejich rukou. Pomocí lehkých vibrací pak dokážou skladníka upozornit na to, že vzal do ruky špatný předmět.