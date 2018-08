Anthem od Bioware nebude na PC podporovat modifikace

Obrovský úspěch žánru Battle Royale je tak velký, že i známé a zaběhnuté značky zvažují jejich implementaci. Nedávno jsme informovali, že by se tohoto módu měl dočkat letošní díl Call of Duty. Ani...

Battle Royale zleva, zprava. I Battlefield V ze sebe udělá další PUBG Tomáš Herodek 04/23/2018 09:45:00 Obrovský úspěch žánru Battle Royale je tak velký, že i známé a zaběhnuté značky zvažují jejich implementaci. Nedávno jsme informovali, že by se tohoto módu měl dočkat letošní díl Call of Duty. Ani Battlefield ale nehodlá zůstat pozadu.