GamesCom 2018

Hitman 2 bude obsahovat i mapy z předchozího dílu, některým hráčům je dá zdarma Úterý, 21 Srpen 2018 - 08:00 | Michal Pospíchal | diskuse (0) Nejste si zatím zcela jistí, co od novodobého druhého Hitmana čekat a jestli si zaslouží místo ve vaší herní knihovně? Tak teď pro vás máme o důvod víc, proč se na holohlavého Agenta 47 těšit.

Budovatelskou strategii Tropico 6 čeká odklad, vyjde až příští rok Pondělí, 20 Srpen 2018 - 18:30 | Michal Pospíchal | diskuse (0) Tropico 6 to letos s datem vydání nestihne, záplatou na ránu budiž podzimní beta test. Ani ten ale nebude pro každého. Za zdržení může zřejmě premiérové využití komplexního Unreal Enginu.

Legendární Burnout Paradise v remasterované 4K verzi vyjde už zítra Pondělí, 20 Srpen 2018 - 17:00 | Michal Pospíchal | diskuse (2) Vzpomínáte na ikonickou závodní pecku Burnout Paradise, ale bolí vás, že ji poznamenal zub času? Usmálo se na vás štěstí, hru si zahrajete klidně ve 4K, a to už od zítřka.

Anthem od Bioware nebude na PC podporovat modifikace Pondělí, 20 Srpen 2018 - 15:30 | Jáchym Flídr | diskuse (0) Vývojářské domy dělají stále menší rozdíly mezi jednotlivými platformami, aby se hráči žádné z nich necítili ukřivděni. Jelikož konzole mají omezené možnosti z hlediska modifikací, mnohdy takovou...

EA zahajuje GamesCom parádním trailerem k Battlefield 5 Pondělí, 20 Srpen 2018 - 14:00 | Michal Pospíchal | diskuse (0) Letošní GamesCom startuje ve velkém stylu, naprosto působivým trailerem k chystané hře společnosti Electronic Arts – Battlefiled 5.

TÉMA: Svátek hráčů podruhé – Začíná GamesCom, největší herní akce světa Pondělí, 20 Srpen 2018 - 11:00 | Michal Pospíchal | diskuse (0) Obdobně, jako v rámci letošní americké E3, také o GamesComu pro vás server CDR.cz připravuje podrobné pokrytí největší herní akce v Evropě (z hlediska návštěvnosti se jedná o největší událost...

Jak vypadá třetí světová válka ve hře? Seznamte se v akčním videu s World War 3 Michal Pospíchal 08/21/2018 11:30:00 Smyšlený válečný konflikt si vzala za vzor chystaná střílečka World War 3. Ta se letos na GamesComu poprvé podrobněji představuje, hratelnou ukázkou i našlapaným videem. https://cdr.cz/sites/default/files/ww3-gc18.png

Hitman 2 bude obsahovat i mapy z předchozího dílu, některým hráčům je dá zdarma Michal Pospíchal 08/21/2018 08:00:00 Nejste si zatím zcela jistí, co od novodobého druhého Hitmana čekat a jestli si zaslouží místo ve vaší herní knihovně? Tak teď pro vás máme o důvod víc, proč se na holohlavého Agenta 47 těšit. https://cdr.cz/sites/default/files/hitman-gc18.png

Budovatelskou strategii Tropico 6 čeká odklad, vyjde až příští rok Michal Pospíchal 08/20/2018 18:30:00 Tropico 6 to letos s datem vydání nestihne, záplatou na ránu budiž podzimní beta test. Ani ten ale nebude pro každého. Za zdržení může zřejmě premiérové využití komplexního Unreal Enginu. https://cdr.cz/sites/default/files/tropico-gc18.png

Legendární Burnout Paradise v remasterované 4K verzi vyjde už zítra Michal Pospíchal 08/20/2018 17:00:00 Vzpomínáte na ikonickou závodní pecku Burnout Paradise, ale bolí vás, že ji poznamenal zub času? Usmálo se na vás štěstí, hru si zahrajete klidně ve 4K, a to už od zítřka. https://cdr.cz/sites/default/files/burnout-gc18.png

Anthem od Bioware nebude na PC podporovat modifikace Jáchym Flídr 08/20/2018 15:30:00 Vývojářské domy dělají stále menší rozdíly mezi jednotlivými platformami, aby se hráči žádné z nich necítili ukřivděni. Jelikož konzole mají omezené možnosti z hlediska modifikací, mnohdy takovou možnost nedostane ani PC verze. Podobného osudu se dočká také Anthem. https://cdr.cz/sites/default/files/anthem-gc18.png

EA zahajuje GamesCom parádním trailerem k Battlefield 5 Michal Pospíchal 08/20/2018 14:00:00 Letošní GamesCom startuje ve velkém stylu, naprosto působivým trailerem k chystané hře společnosti Electronic Arts – Battlefiled 5. https://cdr.cz/sites/default/files/battlefield-gc18.png

Ubisoft odhaluje hry na GamesCom. Uvidíme nové Assassin's Creed i Skull & Bones Michal Pospíchal 08/20/2018 12:30:00 Ubisoft prozradil, se kterými tituly letos na GamesComu určitě počítat. Očekávejte neutuchající dávku videí, zbrusu nových informací a hands-on dojmů z hraní. A což takhle oznámení nějakého dosud utajovaného pokračování? https://cdr.cz/sites/default/files/ubisoft-gc18.png

TÉMA: Co si připraví letošní GamesCom 2018? Čtěte seznam vydavatelů a her Michal Pospíchal 08/20/2018 11:00:00 GamesCom započal před devíti lety, jakožto navazující herní show na dlouholetou akci pod názvem GamesConvention. Až do 25. srpna bude fanouškům her ukazovat to nejnovější, co průmysl nabízí. https://cdr.cz/sites/default/files/gamescom-4-gc2018.png