Vyzkoušeli jsme RAGE 2: Zuřivě slibné, ale s důvody k obavám

Ubisoft oznámil nové The Settlers, znovu vydá i vylepšené předchozí díly Michal Pospíchal 08/22/2018 09:30:00 Milovaná strategická série The Settlers se příští rok rozroste už o 8. díl v pořadí. Ještě letos ovšem Ubisoft nabídne zmodernizované starší kousky. https://cdr.cz/sites/default/files/settlers-gc18.png

Ori and the Will of the Wisps nabídne multiplayerové závody zvané Spirit Trials Michal Pospíchal 08/23/2018 18:30:00 Nový režim pro očekávanou akční plošinovku Ori and the Will of the Wisps se jmenuje Spirit Trials. Původní hru rozšíří o zdolání mapy na čas. https://cdr.cz/sites/default/files/ori-gc18.png