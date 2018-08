Vyzkoušeli jsme Metro Exodus: Větší, otevřenější - ozbrojenější

Lidé z Deep Silver připravili pro Metro Exodus jednu z nejlepších prezentací, které jsme byli svědky: nezdržovali s trailery pro „navození atmosféry“, nevyprávěli o úžasných věcech ve hře a jen nás nechali třičtvrtěhodiny volně hrát. Chyba byla na našem přijímači.

Po zhruba patnácti minutách jsme v menu namísto „load last checkpoint“ klikli na „load last save“, který nás teleportoval tam, kde uložil předchozí hráč. Ze dne se stala noc, okolí bylo mrtvé (rozumějte vystřílené) a my netušili, co dělat. Po zhruba pěti minutách jsme opět našli směr a pokračovali v cizích botách správným směrem.

Ukázalo se, že náš předchůdce byl přespříliš velký fanda střílení a z jeho radovánek zbylo jen pár šipek do kuše - ukázalo se to, když nám hra zadala vyklidit vesničku lesních strážců… od lesních strážců. Titul zde dokázal, že se drží v duchu předchozích dílů a munice je stále vzácnou surovinou, jež moc nezískáte ani z padlých nepřátel, což nás těší pouze zpětně. Zbytek ukázky jsme totiž strávili vzteklým opakovaným umíráním, protože ani Artyom se neproměnil v násavnou houbu.

Z této zkušenosti můžeme vypovědět pouze to, že Metro Exodus opět klade důraz na stealth, jen v jiné cestě. Artyom – na rozdíl od Duka – neztratil sílu a stále unese tři libovolné zbraně a s odstoupením od munice jako univerzálního platidla už ani nemusí šetřit. Změnily se úrovně – jsou větší, otevřenější a ozbrojenější. Počty se staly největším nepřítelem (podobně jako na základní škole) a nyní přichází ze všech stran.

Právě i otevřenější prostranství (nikoliv open world!) jsou pro sérii velkou premiérou. Demo jim udělalo čest, dokážou-li však však suplovat paradoxně oslavovaný klaustrofobní pocit v lineárních prostředích podzemí, zůstává záhadou. Doufáme, že prezentovaná ukázka neobsahovala vše, co může Metro nabídnout. Zdevastovaná krajina je úchvatná a pro sérii osvěžující, nicméně je na půli cesty k přímé konkurenci s tituly STALKER, což je bitva, jež nemůže vyhrát.

Skutečnost, že nám se svou demoverzí tvůrci důvěřovali, dělá o to více obdivuhodnou to, že AI místy zmatkovalo a ani framerate si nebyl jistý, kde stojí. Jeho záměrem očividně nebylo být „objektivně zhodnoceno“, ale ujistit, že Metro Exodus jde správným směrem. A z toho, co jsme viděli, i my můžeme říct, že nikam nezabloudilo.

Titul vyjde 22. února 2019 na PC (Windows), Xbox One a PlayStation 4.