Podívejte se, jak se hraje Total War: Three Kingdoms: 10 minut z dema

Vychází taktická strategie Into the Breach, od tvůrců FTL: Faster Than Light Pavel Vevera 02/27/2018 16:00:00 „Zas do průlomu, drazí přátelé!“ Další hra od tvůrců FTL: Faster Than Light, kvazi-tahová strategie Into the Breach, právě vyšla na Steamu. https://cdr.cz/sites/default/files/into_the_breach_2.jpg