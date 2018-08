Vyzkoušeli jsme World War 3: Vývar jak z Battlefieldu ale s nezávislým kapáním

World War 3 svým takřka deskriptivním názvem příliš nazaujme, jediným horším by snad už byl jen Warshooter nebo Warfighter… oh. Nepřijeli jsme však na Gamescom posuzovat videoherní názvy, ale videohry a World War 3, FPS zasazené do (prozatím) fiktivní třetí světové války není výjimkou.

Za titulem stojí polské studio The Farm 51, v minulosti odpovědné za Get Even, Deadfall Adventures nebo NecroVisioN se nyní vydalo konkurovat titánům průmyslu, konkrétně Call of Duty a Battlefield.

Z jediného odehraného zápasu je zřejmé, že políčeno má hlavně na Battlefield – rozsáhlé mapy, vozové souboje, velké přestřelky ad. Přirozenou otázkou – jen umocněnou srovnáním skromného stánku polských vývojářů a „hangáru“ EA – je: Mají šanci? Co může nabídnout World War 3, co Battlefield nemá?

Odpovědí je: nic. World War 3 je dokonalým ztvárněním Battlefield receptu, že si jde pohodlně představit podobný výsledek od DICE. To překvapivě však nehraje ve prospěch titulu. Postupně.

Před nástupem do bitvy si vyberete jednu z několika připravených výbav standardně se dělících ho rychlého zranitelného pěšáka, pomalou horu brnění, odstřelovače a dalších. V předváděné demo verzi byl výběr značně omezený, konečný produkt však slibuje několik tříd s vlastními speciálními dovednostmi jako doplňovat munici, léčit, …

Po vstupu do bitvy se otevře velké městské prostranství rozdělené do několika „úrovní“. Báze, jež musíte obsadit, aby sbírali pro váš tým body, jsou rozmístěné v metru podzemí, uvnitř budov i na otevřeném náměstí – každé z nich vybízejí k různým přístupům.

Mnoho zbraní v demu k vidění nebylo, pokud však lze očekávat podobné zpracování ostatních, není se čeho bát. Byť nehmotné a digitální, působí mohutně, rázně, jednoduše pocitově dobře a je radost z nich střílet. Stejně tak je skvělé je i slyšet. Obecně celé ozvučení působí autentickým dojmem. Ať už sedíte v tanku, jedete čtyřkolkou nebo pobíháte pešky, okolí je vždy živé (a hned pak mrtvé důsledkem své předchozí živosti)

Řeč přišla i na možnosti úprav vzhledu i zbraní, tu jsme však nedostali šanci vidět. Podle slov vývojáře má být zajímavá převážně v oblasti zbraní, kde dá příležitost flinty přestavět. Na výsledek si však musíme počkat do blížící se uzavřené bety.

Zkráceně řečeno, World War 3 má uspokující zbraně, mohutná vozidla, velké detailní mapy, možnosti úprav – všechno, co má Battlefield a nic víc. Nenechte se zmýlit, úspěšně napodobit Battlefield je velmi působivá věc; zachytit všechny technické i herní detaily, které jej dělají jedinečným, není zadáním pro amatéry. Jaký však existuje popud k zakoupení dokonalé kopie?

Spatřujeme dva potenciální taháky: (1) EA období moderních soubojů prozatím opouští ve prospěch historických konfliktů, čímž zanechává na trhu pohodlnou díru pro WW 3; (2) tvůrci koncentrují své zaměření výlučně na multiplayer, což se možná (nemáme přesné informace) projeví i na konečné cenovce, která v případě pohybu okolo 30 – 40 euro může být atraktivní.

Závěrem: titul se nám líbil, bavil nás a s velkou pravděpodobností bude to samé platit pro vás. Úvaha výše je jen teoretická, konec konců, jak už prokázaly tituly jako SMITE nebo Dirty Bomb, není třeba být velcí jako králové žánru, stačí věrná komunitní základna.

World War 3 vyjde na PC a ke konci roku se dostane na Steam Early Access.