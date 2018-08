Ori and the Will of the Wisps nabídne multiplayerové závody zvané Spirit Trials

Jako by to bylo včera, kdy nás na E3 poprvé uchvátil roztomilý Ori and the Blind Forest. Psal se nicméně rok 2015. Důkaz toho, že čas plyne jako voda. Od roku 2017 slýcháme také o pokračování s podtitulem Ori and the Will of the Wisps, které by světlo světa mělo spatřit v lednu.

Hru vývojáři ze studia Moon přivezli také na GamesCom, kde došlo i na odhalení další novinky, která rozšíří hru, jejíž základy jsou už samy o sobě působivé. Půjde o režim plný výzev v podobě Spirit Trials Ty najdeme různě roztroušené po herní mapě. Jestli se do nich pustíme, či nikoliv, už bude čistě dobrovolnou volbou.

Jde v podstatě o minihru, která nás přenese do nového prostředí a postaví proti soupeřům. Půjde o klasickou časovku, jejímž úkolem je dostat se z bodu „A“ do bodu „B“ v co nejrychlejším čase a s co nejvíce nasbíranými body.

Spirit Trials bude fungovat i síťově, takže zasoutěžit si můžeme i s reálnými hráči, není to ovšem podmínka. Celý model podrobně představuje prezentační video výše. Ori and the Will of the Wisps vyjde pro Windows PC a Xbox One.