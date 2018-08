Sekiro, samurajské Dark Souls, zná datum vydání. Mrkněte na první záběry ze hry

Nejste si zatím zcela jistí, co od novodobého druhého Hitmana čekat a jestli si zaslouží místo ve vaší herní knihovně? Tak teď pro vás máme o důvod víc, proč se na holohlavého Agenta 47 těšit.

Nejste si zatím zcela jistí, co od novodobého druhého Hitmana čekat a jestli si zaslouží místo ve vaší herní knihovně? Tak teď pro vás máme o důvod víc, proč se na holohlavého Agenta 47 těšit.

Hitman 2 bude obsahovat i mapy z předchozího dílu, některým hráčům je dá zdarma Michal Pospíchal 08/21/2018 08:00:00 Nejste si zatím zcela jistí, co od novodobého druhého Hitmana čekat a jestli si zaslouží místo ve vaší herní knihovně? Tak teď pro vás máme o důvod víc, proč se na holohlavého Agenta 47 těšit. https://cdr.cz/sites/default/files/hitman-gc18.png

Kreativní RPG žánr opět ožívá v Ultima Underworld. Už letos karel-kraus 08/22/2018 17:30:00 Ultima Underworld svého času změnila úplné základy našeho nahlížení na počítačové hry. Jedná se o jednu z mála her, které mohou tvrdit, že položily základy žánru first person RPG. Přitom se nyní chystá její nadějně vypadající následovník: Underworld Ascendant. A my známe datum vydání. https://cdr.cz/sites/default/files/ultima-underworld-gc18.png