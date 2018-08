Brány GamesComu 2018 se zavřely. Atakoval rekord v návštěvnosti

Výstaviště Koelnmesse v rámci GamesComu 2018 hostilo 370 tisíc návštěvníků ze 114 zemí. 31 200 z nich patřilo mezi vystavovatele, obchodníky a zástupce médií, zbylá čísla si rozdělili civilní fanoušci her. Nejvíce jich do Německa přicestovalo z Holandska, Spojeného království a Rakouska.

.

GamesCom letos slavil desetileté výročí. V Kolíně nad Rýnem už tradičně nabízel největší přehlídku PC, konzolových a mobilních her i herního hardwaru. Letos se více zaměřil také na virtuální realitu a eSport. I nadále tak zůstává největším herním veletrhem v Evropě, z hlediska návštěvnosti, která letos pokořila loňský rekord, je pak největším eventem na světě.

Přestože akce slavila významné jubileum, zchudla o velké tiskové konference nejsilnějších vydavatelských gigantů. Ty zpravidla tvořily nejpůsobivější show a byly zdrojem exkluzivních odhalení nových herních titulů. To se tak letos dělo pouze za zavřenými dveřmi a bohužel ve velmi střízlivé formě.

GamesCom 2018 v číslech

Celkový počet návštěvníků: 370 000 Počet zástupců herního průmyslu: 31 200 Počet vystavovatelů: 1 037 Zahraniční návštěvníci: 114 zemí Výstavní plocha: 201 000 m2

Přes vysoká čísla GamesCom 2018 letos obsahově rozhodně nepatří mezi nejsilnější ročníky. Velkých firem bylo poskrovnu a nejžádanější tituly často na výstaviště ani nepřivezly. Pokud ano, v mnoha případech k nim neprozradily žádné nové informace. Mediálně se tak letošní ročník paradoxně řadí k nejslabším v historii.

Celý týden jsme pro vás tvořili speciální zpravodajství, částečně tvořené z Čech, částečně přímo z místa dění. Archiv toho nejpodstatnějšího, co GamesCom 2018 nabídnul, najdete v tomto rozcestníku. Obsahově tím ale rozhodně nekončíme. V duchu GamesComu jedeme dál.

.

Na výstavišti v Koelnmesse jsme pro vás nasbírali řadu exkluzivních informací a za zavřenými dveřmi si osahali i tituly, ke kterým se běžní návštěvníci neměli šanci dostat. O první dojmy z hraní se s vámi v nadcházejících dnech podělíme. Aby vám nic neuteklo, pustíme se i do výběru best of trailerů, o které se s námi vývojářská studia v rámci GamesComu 2018 podělili.

GamesCom 2019 se bude v Kolíně nad Rýnem konat od 21. do 24. srpna. Pro média a zástupce herního průmyslu bude výstaviště otevřené o den dříve.