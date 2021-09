Apple maže Fortnite z AppStore v důsledku soudního sporu s Epic Games

Zdroj

Již poměrně dlouhou dobu se táhne spor mezi společností Apple a Epic Games, a to konkrétně kvůli tomu, že Epic Games ve hře Fortnite, kterou nabízeli na App Storu odkazovali na svou vlastní platební bránu. Z utržených peněz ale již neodváděli smluvně dohodnutou provizi Applu. Ten se na to rozhodl, že pokud nechce Epic Games u svého Fortnite dodržet podmínky, vymaže ho z App Storu.

Soudní spor mezi těmito společnostmi však nyní začíná konečně nést ovoce, protože Apple podle všeho nemůže zabránit Epic Games v odkazování na externí platby a platební systémy. To se dá chápat i jako velké vítězství Epic Games. Není tomu ale úplně tak. Soud Applu přiznal totiž nárok na provizi z příjmů získaných z externích platebních systémů.

Why did Apple break its promise to allow Fortnite back under its rules? Apple cites three reasons: 1) they won, 2) Epic "statements since the court’s decision", and 3) the way we launched direct payments in 2020.