Apple opět schválil aplikaci streamující pirátské filmy a seriály

I když se může zdát, že Apple má přísné filtry na schvalování aplikací, opak je pravdou. Jak informuje The Verge, aplikace Univer Note, kterou Apple schválil a která se tváří jako běžný produktivní nástroj, ve skutečnosti nabízí uživatelům v některých zemích přístup k pirátskému obsahu. Aplikace se na první pohled jeví jako jednoduchý produktivní nástroj, ale její skutečné funkce se objeví pouze při připojení z konkrétních lokalit, jako je Francie nebo Kanada. V těchto zemích se uživatelům zpřístupní francouzské menu plné pirátských filmů a seriálů.

Univer Note má na App Store vysoké hodnocení 4,9 hvězdičky z 5, což může vyvolat dojem spolehlivé aplikace. Nicméně po podrobnějším testování byly v aplikaci nalezeny filmy a seriály jako Agatha All Along, Breaking Bad, The Office, Deadpool, Wolverine a další oblíbené tituly, které jsou dostupné ke sledování zdarma. Aplikace rozděluje obsah do sekcí podle jednotlivých streamovacích služeb, včetně Netflixu, Disney+, Apple TV+, Prime Video, Max, Paramount+ a Crunchyroll. Dokonce nabízí i některé filmy, které byly teprve nedávno uvedeny do kin, například Venom: The Last Dance nebo Terrifier 3.

Jak mohla pirátská aplikace projít schvalovacím procesem App Store?

Zjištění, že aplikace umožňující pirátské streamování prošla schvalovacím procesem Applu, vrhá pochybnosti na efektivitu kontrolních mechanismů App Store. Tento incident ukazuje, že i velké technologické společnosti jako Apple mohou při schvalování aplikací udělat chybu. Univer Note je na první pohled standardní aplikace pro produktivitu a jejím základním účelem může být psaní poznámek nebo plánování úkolů. Nicméně tato vnější maska ukrývá funkce pro přístup k pirátskému obsahu, které se aktivují v závislosti na geografické poloze uživatele.

Apple pravděpodobně Univer Note brzy odstraní ze své platformy, ale tato situace je příkladem toho, že pirátské aplikace se dokážou přizpůsobit a obejít filtry i v takovém uzavřeném systému, jakým je App Store. Pro technologické giganty, jako jsou Netflix a Disney, je existence této aplikace problematická, neboť obsahuje tituly z jejich vlastní produkce, a tím přicházejí o potenciální příjmy.

Co to znamená pro uživatele a streamovací platformy?

Neustálé objevování podobných aplikací upozorňuje uživatele na to, že i přes zdánlivou bezpečnost v rámci App Store mohou být některé aplikace ve skutečnosti rizikové. Pro streamovací platformy, které investují značné prostředky do ochrany svých autorských práv, je to alarmující zpráva. Vývojáři pirátských aplikací neustále hledají nové způsoby, jak obejít zabezpečení platform a nabízet obsah zdarma, což vede k finančním ztrátám a podkopává hodnotu jejich obsahu.

Zatím není jasné, jak dlouho Univer Note v App Store zůstane, ale je pravděpodobné, že Apple bude podobné aplikace nadále sledovat a odstraňovat. Tento případ však ukazuje, že cesta k úplně bezpečnému App Store je ještě dlouhá.