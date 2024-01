Apple připravuje revoluci ve svých prodejnách. Ty upraví na obývací pokoje

Změny v designu obchodů a školení zaměstnanců na dlouhé demonstrace naznačují, že Apple chce nadchnout zákazníky a prodat svůj nový produkt za 3 499 dolarů, který oficiálně startuje 2. února.

Společnost Apple se stará nejen o své produkty, ale také o své prodejny a o dojem, kterým působí na své zákazníky. Design, uspořádání a celková atmosféra fyzických prodejen Apple jsou ikonické. Možná si dokonce dokážete představit stoly v obchodech s iPhony, iPady, Apple Watche a Maci. No, Apple Vision Pro se chystá změnit ten pohled, který máte na Apple Store. Podle informací od Marka Gurmna z Bloombergu se Apple chystá vytvořit domácí prostředí ve svých prodejnách pro demonstrace Apple Vision Pro.

Gurman uvádí, že 50 největších prodejen Applu bude vybaveno posezením pro demonstrace Apple Vision Pro. Tyto oblasti budou napodobovat domácí prostředí, aby znovu vytvořily místo, kde Apple věří, že většina uživatelů stráví čas se svými novými AR/VR brýlemi: v obývacím pokoji. Bude to vypadat velmi odlišně než to, na co jsou zákazníci zvyklí v Apple Store, s umělou kůží a koberci.

Zdroj: Shutterstock

Lze si představit obchodní uspořádání podobné tomu, které vidíme v mnoha videích Apple propagujících Apple Vision Pro od jeho oznámení. Pro další prodejny Applu společnost připravuje oblasti, které vypadají více jako Apple Store, ale stále budou mít sedadla pro uživatele, kteří si chtějí vyzkoušet zařízení v sekci Apple Vision Pro. Jak již Bloomberg předtím informoval, Apple připravuje 25minutové demonstrace přímo v obchodech pro ty, kteří jsou zvědaví na Apple Vision Pro.

Mezi změnami designu v obchodech a školením zaměstnanců na dlouhé demonstrace zařízení jde Apple nad rámec obvyklého, aby prodal Apple Vision Pro spotřebitelům. Apple Vision Pro, zbrusu nové zařízení, které zkoumá novou kategorii produktů pro společnost, oficiálně startuje 2. února. Takže fanoušci Applu pravděpodobně zažijí osobní zážitek při jednom z jejich příštích návštěv Apple Store.