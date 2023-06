Apple představil své brýle pro rozšířenou realitu. Stane se jim cenovka osudnou?

Už měsíce před samotnou konferencí pomalu unikaly informace o tom, že se Apple chystá rozšířit svou nabídku produktů právě o VR/AR brýle (informace mimo jiné pocházely i ze stovek podaných patentů). Od roku 2015, kdy společnost vstoupila na trh chytrých hodinek se svými Apple Watch, se vlastně jedná o první novou řadu produktů.

V prezentaci převažovala ukázka spíše AR funkcí, jako třeba možnost sledovat televizi, uskutečňovat videohovory, nebo si do virtuálního prostoru přenést celý pracovní prostor jako třeba klávesnice a monitory. Většina funkcí tedy není nijak unikátní, jen napodobuje funkce jiných Apple zařízení a přenáší je do soukromého virtuálního prostoru. Narozdíl od klasických VR setů nepoužívá žádné ovladače, ale mapuje přímo pohyby rukou, očí, a pomáhá si také hlasovými pokyny.

V bezdrátovém režimu vydrží headset podle Apple maximálně dvě hodiny, jinak bude muset být připojen kabelem. Zvuk je přenášen přes malé reproduktory umístěných velmi blízko uší přímo na čelence.

V brýlích se nachází přibližně 4K OLED displeje, stejnou technologii využívá pro zobrazování např. i nejnovější PSVR 2. Stejně tak využívají i systém sledování pohybu očí za pomocí infrakamer a LED světel. Právě výborně zpracované trackování rukou a očí je jednou z mála funkcí Apple Vision Pro, které si první uživatelé opravdu vychvalují.

Kromě zobrazování aplikací uvnitř displeje umožňují zejména zobrazení okolního prostoru pomocí kamer s vysokým rozlišením - to už většina ostatních VR headsetů moc neřeší, jelikož se častá interakce mezi vnitřním a vnějším prostorem většinou nepředpokládá (lze si sice vnější prostor zobrazit, určitě ne však takhle detailně). Samozřejmostí je i LiDAR, který pomáhá vytvořit potřebnou reprezentaci 3D prostoru kolem uživatele. V nižších světelných podmínkách pomáhají pak se sledováním např. pohybu rukou i infrasenzory.

Zdroj: Shutterstock

Na headsetu se nachází dvě tlačítka, z nichž jedno umožňuje pořizovat fotky a videa, a druhé vyvolává domovskou nabídku, respektive centrálu, z níž se pak ovládají další funkce a aplikace. Vně brýlí se také nachází displej, který má za úkol promítat ven obličej uživatele v případě, že zrovna není ponořen do nějaké aplikace, a může se věnovat svému okolí - v zásadě to pak vypadá, jako by brýle byly průhledné, ale jedná se jen o věrnou projekci.

Celý tento systém funguje na novém operačním systému s názvem visionOS, který je uzpůsoben AR, ale je postaven na základech macOS, iOS a dalších a umožňuje použití shodných first-party aplikací. Téměř vše se ovládá pomocí pohybu očí spolu s jednoduchými gesty rukou - například k otevření aplikace se stačí podívat na její ikonu a spojit ukazováček s palcem, tedy není nutné kvůli tomu držet ruku ani před obličejem, protože velké množství kamer snímá prostory všude okolo uživatele. Bezpečnost (alespoň proti vnějšímu zneužití zařízení) je zajištěna odemykáním pomocí duhovek, které jsou u každého člověka unikátní.

Uvnitř se nachází také dva čipy - známý M2 čip, na němž v tomto případě běží zejména operační systém, a nový čip R1, který řeší snímání kamer, senzorů a mikrofonu, včetně minimalizování input lagu - dle oficiálních informací se díky tomu drží maximálně na 12 milisekundách.

Cena VR setu bude v Americe startovat na astronomických 3499 dolarech (v přepočtu kolem 77 tisíc korun), a prodávat se začne v USA začátkem příštího roku. V tržbách se odhaduje přibližně milion prodaných jednotek, což na takovou cenovku a specifické použití rozhodně není málo.

První uživatelé už si nový headset mohli vyzkoušet přímo na konferenci WWDC, ale videa z přímého použití zatím nejsou k dispozici. Reakce jsou různorodé, většina vývojářů, nadšenců a zástupců tisku si sice mnohé funkce pochvaluje, nicméně vysoká cenová kategorie znejistěla většinu z nich.

Těžko říct, jestli se tahle sázka do loterie Applu nakonec vyplatí, mají za sebou už mnoho projektů, které skončily velkým úspěchem a popohnaly trh v daném odvětví, stejně tak mají už za sebou i spoustu propadáků, na které si dnes málokdo vzpomene. Zatím to vypadá, že Apple Vision Pro cílí na velmi úzký okruh zákazníků, a bude velmi záležet na tom, jak dobře toho využije zejména komerční sféra.

Momentálně jsou k dispozici pouze aplikace od Apple, pomalu se ale k prototypům dostávají i vývojáři. Apple by mohl aspoň jako obvykle pomoci nastartovat větší zájem o AR/VR odvětví a jiné společnosti se třeba inspirují alespoň v některých zajímavých funkcích, které by slušely i u zařízeních za rozumnější cenu.