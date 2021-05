Apple spouští program pro affiliate marketing placených podcastů

Program zvaný Apple Services Performance Partner Program for Apple Podcasts bude dostupný všem, i když společnost uvádí, že největší výhody bude mít pro vydavatele a tvůrce, kteří již nějaké publikum a zavedené sociální sítě, kde by mohly affiliate odkazy sdílet, mají. Funguje to tak, že pokud se po kliknutí na odkaz někdo zaregistruje k předplatnému stojícímu například 200 Kč měsíčně, osoba nebo organizace spojená s odkazem tím získá jednorázovou 50% provizi, tedy 100 Kč poté, co uživatel zaplatí za první měsíc.

I když se do tohoto programu může přihlásit kdokoliv, je zde zahrnut jakýsi schvalovací proces. Důvodem především je, aby se zabránilo spammerům a aby ti, kteří se rozhodnou zaregistrovat, měli nějaké marketingové kanály, na kterých by mohli odkazy distribuovat.

Po schválení a přihlášení získají uživatelé přístup k online přehledu, kde mohou vytvářet zkrácené jedinečné adresy URL. Odkazů pro jeden podcast lze založit i více, aby bylo snažší sledovat míru kliknutí na různých platformách. URL adresy mohou být zveřejňovány jako samostatný odkaz či jako QR kód.

Pokud jste tvůrci podcastů, je třeba počítat s tím, že si nejen Apple, ale například i Spotify, za své služby také něco naúčtují. U Applu je to konkrétně 549 Kč ročně plus 30 % z každého předplatného v prvním roce a 15 % v těch následujících.

Do nového programu se můžete zaregistrovat už teď, nicméně placené podcasty se dle Applu spustí až později v tomto měsíci.