Armádní nemocniční loď v New Yorku začala přijímat pacienty nakažené koronavirem

Americký stát New York je nejvíce zasaženým místem koronavirovou nákazou v USA. Celkově New York eviduje necelých 150 000 pacientů nakažených Covid-19. Včerejší den byl pro New York po stránce úmrtí na Covid-19 zatím nejtragičtější. Celkem za jeden den zemřelo 779 pacientů s Covid-19. Celkově už tomuto virovému onemocnění podlehlo v New Yorku 6298 pacientů. Pandemie v New Yorku tak už po několika dnech úplně zastínila teroristické útoky 11. září 2001, kdy počet obětí dosáhl 2996 osob.

Podle posledních údajů je koronavirovou nákazou v New Yorku nejvíce postiženo hispánské a afroamerické obyvatelstvo. Černoši a Hispánci umírají na koronavirus dvakrát častěji než Běloši. V rámci New Yorku je počet úmrtí různých etnických skupin na Covid-19 následovný: pro Hispánce 22 úmrtí na 100 000 obyvatel, pro Černochy 20 úmrtí na 100 000 obyvatel, pro Bělochy 10 úmrtí na 100 000 obyvatel a pro Asiaty 8 úmrtí na 100 000 obyvatel.

Situace ve státě je už tak zlá, že New Yorku musí pomáhat armáda se svými polními nemocnicemi. U Manhattanu zakotvila před několika dny nemocniční loď amerického námořnictva USNS Comfort, jejíž poslání bylo pomoci přetíženým civilním nemocnicím tím, že na loď budou posláni pacienti, kteří nejsou nakažení Covid-19, ale zároveň potřebují neodkladnou hospitalizaci. Tedy aby nedocházelo k sekundárním úmrtím u nekoronavirových pacientů, vlivem kolapsu nemocničního systému.

To ale už teď neplatí, protože bylo rozhodnuto, že polovina lůžkové kapacity, tj. 500 lůžek na USNS Comfort bude vyčleněno pro závažné případy nakažených Covid-19. USNS Comfort má sesterskou loď USNS Mercy, která nyní kotví u Los Angles a poskytuje pomoc pacientům, kteří nejsou nakaženi Covid-19.

Obě dvě lodě vstoupily do služby na konci 80. let kdy vrcholila studená válka mezi Západem a Sovětským svazem. Comfort a Mercy dosahují délky 272 metrů a plný výtlak těchto lodí činí necelých 70 000 tun. Každá loď dokáže pojmout přibližně 1000 pacientů a má 12 plně vybavených operačních sálů. USNS Comfort má připravených 100 lůžek jednotky intenzivní péče vybavených umělou plicní ventilací.